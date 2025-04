Brände, ein Toter in einem Mainzer Park, welcher die Polizei beschäftigt und immer mehr Insolvenzen - das und weitere Themen in unserem Ticker:

9:46 Uhr Sirenentest in Trier Nicht erschrecken! Die Stadt Trier testet heute und morgen ihre neuen Sirenen, insgesamt 23. Die bereits bestehenden Sirenen werden nach Angaben der Stadt nicht getestet. Erste Tests werden heute bis 14 Uhr in Tarforst, Filsch, Irsch, Kernscheid, Olewig, Kürenz und Ruwer-Eitelsbach durchgeführt. Die restlichen Sirenentest folgen morgen. Im Anschluss sollen die neuen Sirenen voll funktionieren. Insgesamt gibt es in Trier dann 64 Sirenen. Im Krisenfall werde die Feuerwehr über die Sirenen, aber auch über Warn-Apps, Nachrichten auf das Handy und über die Medien informieren. Eine Herausforderung sei es nämlich, dass moderne Häuser so schallgeschützt seien, dass möglicherweise nicht jeder nachts durch die Sirene geweckt werde. Sendung am Di. , 22.4.2025 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

9:28 Uhr Heute ist Earth Day! Heute ist der sogenannte Earth Day. Weltweit sind Aktionen zum Aktionstag geplant. Der Tag soll auf den Umwelt- und Klimaschutz aufmerksam machen und auf bestehende Probleme, wie die großflächige Abholzung von Wäldern oder auf Verschmutzung durch Plastikmüll. Außerdem will der Earth Day dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken. Sendung am Di. , 22.4.2025 9:00 Uhr, DASDING News - Nachrichten

9:16 Uhr Das passierte noch am 22. April... 1899 - In Karlsruhe wird der "Verein für Deutsche Schäferhunde" gegründet. Im Laufe der Jahre entwickelt sich der Verein zum größten Rassehundzuchtverein der Welt. Heutzutage hat er etwa 50.000 Mitglieder. 1995 - Der deutsche Boxer Axel Schulz trifft in Las Vegas in einem Titelkampf auf George Foreman. Der damals in der Boxwelt eher unbeschriebene Schulz verliert den Kampf zwar höchst umstritten nach Punkten, wird durch die Niederlage aber quasi über Nacht berühmt. 2010 - Die Bohrplattform "Deepwater Horizon" versinkt zwei Tage nach einer Explosion im Golf von Mexiko. Noch bis Mitte Juli fließen täglich etwa 5.000 Barrel Rohöl ins Meer, was etwa 800.000 Litern entspricht. Erst am 19. September wird die Ölquelle offiziell für "tot" erklärt.

8:58 Uhr Brand in in Firmenhalle in Unnau-Korb Brände hatten wir ja heute schon - und es gab noch einen weiteren. Und zwar hat es am Morgen in einer Firmenhalle in Unnau-Korb gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war der Grund dafür offenbar ein technischer Defekt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Sendung am Di. , 22.4.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

8:33 Uhr Bock auf Freibad? Hier könnt ihr schon draußen Schwimmen! Brrrr... ich gebe zu: Bei diesem Wetter zieht es mich nicht unbedingt ins Freibad, aber es gibt sie, die Unerschrockenen und Hartgesottenen, die den Temperaturen trotzen. Sie können seit gestern ins Freibad Winnweiler, um sich im kühlen Nass auszutoben. Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell Dabei ist das Schwimmbad noch nicht mal das erste im Land, das schon aufgemacht hat... Wie es mit Freibädern bei euch in der Region aussieht, könnt ihr hier nachlesen: RLP Freibadsaison 2025 startet In diesen Freibädern in Rheinland-Pfalz kann man schon baden Der Frühling ist da, die Temperaturen steigen und die Vorfreude auf die Freibadsaison wächst. Vielerorts laufen die Vorbereitungen der Freibäder auf Hochtouren. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz

8:08 Uhr Feuerwehr rückt zu Bränden aus - Evakuierung In der vergangenen Nacht hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Trier gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war ein größerer Akku in Brand geraten. 16 Menschen mussten das Gebäude verlassen. In der betroffenen Wohnung sei aber niemand gewesen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Gebäude gelüftet hatte, konnten die Bewohner wieder zurück. Die Wohnung, in der der Brand entstanden ist, ist unbewohnbar. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Auch in Idar-Oberstein hat es in der Nacht gebrannt. Dort mussten die Einsatzkräfte ein Auto löschen, so die Polizei. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Sendung am Di. , 22.4.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:45 Uhr Deutschland und die Welt Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat nach dem Tod von Papst Franziskus für heute eine Trauerbeflaggung der obersten Bundesbehörden angeordnet. Dazu gehören beispielsweise das Bundeskanzleramt, die Bundesministerien und der Bundesgerichtshof. Einmal EU-Beamter sein? Das geht ab heute in Berlin bei der "Model European Union". Bei der Veranstaltung simulieren bis Ende der Woche junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, wie die Europäischen Union funktioniert. Google feiert heute in den USA den 20. Jahrestag des ersten auf Youtube hochgeladenen Videos mit dem Titel "Ich im Zoo". Dazu gibt es auch eine Doku in der ARD Mediathek. Sie heißt "YouTube changed my life" und ist ab morgen abrufbar.

7:10 Uhr Schildkröte in Kläranlage war invasive Art Vor ein paar Tagen wurde im Becken einer Landauer Kläranlage eine Gelbwangen-Schmuckschildkröte gefunden. Irgendwie kurios, oder? Vor allem weil sie aus Nordamerika stammt. Wie insgesamt 33 als invasiv geltende Tier- oder Pflanzenarten dringt die Schildkröte aktuell in unser Ökosystem in Rheinland-Pfalz ein. Warum das echt problematisch ist, hat meine Kollegin Julia Nestlen in diesem Video hier mal zusammengefasst: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:06 Uhr Felssicherungsarbeiten zwischen Bad Bertrich und Alf Achtung Autofahrer in der Eifel! Von heute an müsst ihr mit Behinderungen rechnen, wenn ihr von Bad Bertrich in der Eifel nach Alf an der Mosel wollt. Dort werden von heute an Felsen an der Landstraße gesichert. Das wird vermutlich bis Ende Juni dauern, sagt der Landesbetrieb Mobilität. Bis dahin wird die L103 zwischen Bad Bertrich und Alf halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Radfahrer müssen zudem an einer Stelle auf der Straße fahren, weil dort der Radweg unterbrochen wird. Sendung am Di. , 22.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:45 Uhr Einbrecher übernachten in Hotel Übernachten in einem Hotel ist oft nicht günstig - in Kaiserslautern sind Unbekannte am Wochenende wohl deshalb in ein Hotel eingebrochen - nämlich um dort zu übernachten. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter in der Nacht auf Ostersonntag in ein Zimmer im Erdgeschoss ein, schliefen dort offenbar und verschwanden am Morgen unbemerkt. Jetzt sucht die Polizei Kaiserslautern Zeugen. Sendung am Di. , 22.4.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:33 Uhr Mehr Unternehmen in Rheinland-Pfalz insolvent In Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen zahlungsunfähig geworden. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Meine Kollegin Christina Fleischanderl hat unter anderem recherchiert, welche Bereiche besonders von Insolvenzen betroffen sind:

Wolken, Sonne und immer wieder Schauer: In Rheinland-Pfalz zeigt sich das Wetter heute von seiner wechselhaften Seite. Immerhin: Mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 20 Grad wird es angenehm warm, wie SWR-Wetterexperte Stefan Laps gestern Abend vorhergesagt hat.

6:03 Uhr Papst ist tot - so trauert der Südwesten Auf der ganzen Welt trauern die Menschen um Papst Franziskus. Gestern Vormittag, am Ostermontag, kam ja die Nachricht, dass der Papst im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Meine Kolleginnen und Kollegen haben auf Instagram Stimmen zum Tod des katholischen Kirchenoberhaupts gesammelt: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Im Frankfurter Mordprozess gegen einen Mann aus Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) werden heute die Plädoyers erwartet. Die Anklage wirft dem 30-Jährigen vor, einen obdachlosen Rollstuhlfahrer im Frankfurter Bahnhofsviertel erstochen zu haben. Sein Ziel soll gewesen sein, durch die Tat möglichst lange ins Gefängnis zu kommen. Denn der Mann hatte sowohl seinen Arbeitsplatz als auch seine Wohnung verloren. Heute beginnt das Sommersemester am Medizincampus Koblenz. Bis zu 25 Studentinnen und Studenten haben damit ab sofort die Gelegenheit, ihr Medizinstudium in Koblenz fortzusetzen. Der Campus ist Teil der Pläne der Landesregierung, landesweit mehr Studienplätze für Medizinerinnen und Mediziner anbieten zu können. Am Landgericht Koblenz könnte heute das Urteil im Prozess um einen Millionen-Betrug an der Deutschen Post gesprochen werden. Der Angeklagte soll gemeinsam mit Komplizen ein Subunternehmen aufgebaut und der Post deutlich mehr Briefe in Rechnung gestellt haben, als tatsächlich bearbeitet wurden. Der Prozess läuft bereits seit acht Jahren.