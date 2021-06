Bordelle dürfen in Rheinland-Pfalz voraussichtlich in einer Woche wieder öffnen. Das Familienministerium teilte mit, entsprechende Pläne seien in Vorbereitung.

Auf SWR-Anfrage hieß es, der entsprechende Verordnungstext und ein Hygienekonzept würden derzeit zwischen den Ressorts abgestimmt. Unter welchen Auflagen Bordelle und Prostitutionsbetriebe wieder aufmachen dürfen, sei noch nicht ganz klar. Damit wäre Rheinland-Pfalz eines der letzten Bundesländer, das Bordelle wieder öffnet. Laut Ministerium haben 13 Bundesländer dies bereits getan oder haben es vor. Im Saarland müssen die Kundinnen und Kunden beispielsweise einen negativen Testnachweis vorlegen, außerdem gilt eine Maskenpflicht. In Baden- Württemberg hatte der Verwaltungsgerichthof kürzlich entschieden, dass eine weitere Schließung von Bordellen aufgrund gesunkener Inzidenzzahlen unverhältnismäßig sei. Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog. Nach der ersten Corona-Welle vor einem Jahr war Rheinland-Pfalz noch das erste Bundesland, das Bordelle wieder öffnen wollte. Die Entscheidung hatte damals bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In der Folge wurden die Pläne wieder zurückgezogen. Zuletzt waren die Bordelle laut Ministerium seit November geschlossen.

Sendung am Fr , 25.6.2021 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz