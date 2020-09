Bordellbetreiber und Prostituierte kritisieren, dass Bordelle in Rheinland-Pfalz auch nach der neuen Corona-Verordnung ab Mittwoch weiter geschlossen bleiben müssen. Viele andere Bundesländer seien längst nicht so streng.

Der Unternehmerverband Erotikgewerbe teilte dem SWR mit, elf Bundesländer würden inzwischen Bordelle wieder öffnen. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Rheinland-Pfalz sich querstelle.

Der Frankfurter Anwalt des Verbands, Michael Karthal, sagte dem SWR, ein Bordellbetreiber aus Trierweiler habe jetzt beim Verwaltungsgericht in Mainz Klage gegen das Öffnungsverbot eingereicht. Der Anwalt argumentiert, das Verbot verstoße gegen das Gleichheitsprinzip im Grundgesetz. So dürften Fitnessstudios öffnen, während Bordelle geschlossen blieben, obwohl der Ausstoß an Aerosolen in beiden Fällen vergleichbar sei.

Klage beim Verwaltungsgericht Mainz eingereicht

Karthal sagt, in den Bundesländern Bayern, Saarland, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin seien entsprechende Klagen gegen Bordellschließungen im Rahmen von Corona-Verordnungen erfolgreich gewesen. Andere Bundesländer wie Sachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein hätten sich politisch entschieden, Bordelle wieder zu öffnen. Damit seien in insgesamt elf Bundesländern Bordelle wieder offen. Mit der Klage vor dem Verwaltungsgericht in Mainz will der Anwalt erreichen, dass auch in Rheinland-Pfalz die Bordelle wieder öffnen.

Auch Prostituierte kritisieren Rheinland-Pfalz für die Verlängerung des Bordellverbots. Johanna Weber vom Berufsverband der Sexarbeiter BeSD teilt mit, in Berlin und Bayern seien die Bordelle seit über einem Monat wieder offen und es gebe keine Anzeichen, dass deshalb die Corona-Infektionszahlen gestiegen seien. Das liege auch an den strengen Hygienekonzepten vor Ort, die man in Rheinland-Pfalz problemlos übernehmen könne.

Hygieneregeln ließen sich in Bordellen gut umsetzen

Weber sagt, Rheinland-Pfalz belege in der Prostitutionslandschaft in Deutschland eher einen unbedeutenden Platz. Es gebe es keine Massen an Saunaclubs, keine Reeperbahn und keine Großbordelle. Um so verwunderlicher sei es, dass ausgerechnet Rheinland-Pfalz sich so standhaft weigere, Bordelle wieder zu öffnen.

Was Weber ebenfalls verwundert ist, dass Rheinland-Pfalz einerseits Bordelle geschlossen hält, andererseits aber die Dienstleistung der Prostituierten erlaubt. Bedeutet: Prostituierte dürfen Kunden in ihren privaten Wohnungen oder in Hotels besuchen und ihre Dienstleistung dort anbieten. In Bordellen dürfen sie diese Dienstleistung aber nicht anbieten. In Bordellen ließen sich Hygieneregeln viel besser umsetzen und kontrollieren als in den Wohnungen der Kunden oder in Hotelzimmern, so Weber. Der Prostituiertenverband fordert deshalb schnellstmöglich die Öffnung von Bordellen im Land.

Zweifel an nahtloser Kontaktverfolgung bei Infektionsfällen

Rheinland-Pfalz hatte im Juni geplant, als erstes Bundesland wieder den Betrieb von Bordellen oder anderen Betrieben des Prostitutionsgewerbes unter Auflagen zuzulassen. Wenige Tage nach der Ankündigung des Vorhabens hatte das Land allerdings wieder zurückgezogen. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es damals, Ordnungsämter hätten Bedenken, dass die Nachverfolgung bei Infektionsfällen nur schwer zu gewährleisten sei. Zudem hätten die vorgesehenen Hygiene- und Reinigungsvorgaben in Bordellen nicht effektiv kontrolliert werden können. Darüber hinaus teilte das Gesundheitsministerium damals mit, das Land strebe eine einheitliche Lösung aller Bundesländer an.