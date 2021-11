Öffnen die Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder?

Steigende Corona-Fallzahlen heizen die Diskussion um Auffrischungsimpfungen an. Was bringt die Booster-Dosis? Für wen ist sie sinnvoll? Und wo gibt es sie in Rheinland-Pfalz?

Angesichts weiter stark steigender Corona-Zahlen fordert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder auf, ihre Impfzentren wieder zu öffnen. Was heißt das für die Menschen in Rheinland-Pfalz? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mittlerweile ist klar: Mit der Zeit lässt der Impfschutz nach. Wie lange er anhält, hängt von vielen Dingen ab: Welcher Impfstoff wurde verabreicht? Wie fiel die Immunreaktion aus und wie alt ist die geimpfte Person? Daten aus Großbritannien und Israel zeigen, dass der Impfschutz bei älteren Menschen stärker nachlässt. Eine britische Studie hat außerdem ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit, trotz Impfung zu erkranken, größer wird, je länger die Immunisierung zurückliegt.

In Israel haben Forschende eine Studie vorgelegt, aus der hervorgeht, dass eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 älteren Menschen einen deutlich höheren Schutz vor einer Ansteckung und einem schweren Verlauf bietet. Gerade für Ältere sowie für Menschen aus anderen Risikogruppen sei eine Dritt-Impfung daher medizinisch sinnvoll, betont der Berliner Infektiologe Leif Erik Sander. Israel hatte Ende Juli als erstes Land weltweit Dritt-Impfungen gestartet. Der Effekt: Die Infektionszahlen sinken schon seit Anfang September deutlich - während hierzulande die Inzidenz steigt. Deshalb fordern Experten in Deutschland nun auch immer lauter, die Booster-Impfungen voranzutreiben.

Derzeit rät die Stiko (Ständige Impfkommission) allen über 70-Jährigen sowie Risikogruppen zur Auffrischung, wenn die zweite Impfung sechs Monate her ist. Die Stiko hatte am 2. November erklärt, sie wolle "in wenigen Wochen" entscheiden, ob sie Auffrischungsimpfungen für alle empfehlen werde. Es gebe Daten aus internationalen Studien, die dafür sprächen, sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens. Rechtlich möglich wäre die dritte Impfung laut Bundesgesundheitsministerium bereits jetzt für alle ab zwölf Jahren. Volljährige können sich in Rheinland-Pfalz auch ohne Stiko-Empfehlung dazu entscheiden, sich um eine Auffrischungsimpfung zu bemühen.

Eine Registrierung für Impftermine in den rheinland-pfälzischen Impfzentren ist gerade nicht mehr möglich, da die Impfzentren geschlossen haben. Bereits am 30. September hat ein Großteil der 31 Einrichtungen dicht gemacht, einige sogar schon davor. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Mainz befinden sich aber neun Impfzentren noch einige Monate im "Standby-Betrieb". Das sind die Einrichtungen in Mainz-Bingen, Koblenz, Neustadt und Trier bis zum 30. April 2022, die Zentren in Germersheim, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz und im Rhein-Lahn-Kreis bis zum 31. Dezember 2021.

Bürgerinnen und Bürger sind aktuell dazu aufgefordert, die Möglichkeit einer Impfung in einem der rheinland-pfälzischen Impfbusse zu nutzen. Hinweise zum Fahrplan, die regelmäßig aktualisiert werden gibt es hier. Außerdem können Interessierte sich nach wie vor an ihre niedergelassenen Ärzte wenden.

Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erklärte am 2. November, es seien bereits über 100.000 Menschen "geboostert" worden. Es würden nun jeden Monat "etwa 250.000 bis 300.000 Menschen dazukommen, die von der Stiko-Empfehlung abgedeckt sind". Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Hausärzteverband werde sein Ministerium noch alle Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen über 70 Jahren konkret anschreiben und für die Wichtigkeit einer Auffrischungsimpfung sensibilisieren. Vorgesehen sei auch, jedes Alten- und Pflegeheim anzurufen und erneut das Angebot zu unterbreiten, mobile Impfteams zur Unterstützung zu stellen.

An zehn Krankenhausstandorten sollen zusätzlich ab Mitte November dezentrale Impfzentren angeboten werden. Welche Krankenhäuser dies sein werden, werde derzeit noch abgeklärt, so Hoch. Angestrebt wird eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Das Angebot richtet sich - ungeachtet der ausstehenden Stiko-Empfehlung - auch an alle über 18-Jährigen, bei denen die Grundimmunisierung schon mindestens sechs Monate her ist. Weil die Impfbusse sehr beliebt seien, werde die Landesregierung bis zum Jahresende außerdem 500 weitere Impfbustermine anbieten.

"Sollte es nötig werden, halten wir neun Impfzentren im Standby-Betrieb für eine schnelle Rückkehr zu den ursprünglichen Kapazitäten vor", hatte Ende September eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mitgeteilt. Dies erfordere einen Vorlauf von ein bis drei Tagen.

Sie sollen nach Aussage von Gesundheitsminister Hoch im November aber erst dann reaktiviert werden, wenn es zu einer Impfstoffknappheit kommen sollte oder wenn in kurzer Zeit sehr viele Menschen geimpft werden müssten. Die Konzeption von Impfzentren sei jedoch nicht darauf ausgelegt, dann einzuspringen, wenn es eine gut aufgestellte niedergelassene Ärzteschaft und ausreichend Impfstoff gebe. "Deswegen brauchen wir diese großen Impfzentren im Moment nicht."

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, Spahns Forderung, die Impfzentren wieder zu öffnen, mache "keinen Sinn": "Die Länder haben sich alle sehr gut vorbereitet. Ich halte es für die intelligentere Lösung, dass wir sagen, die Ärzte und wir sind in einem Boot, wir machen darüber hinaus die niedrigschwelligen Angebote in einigen Krankenhäusern." Außerdem sei hier die Personalstruktur schon entsprechend vorhanden.

Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeeinrichtungen erhalten ihr Impfangebot grundsätzlich vor Ort. Die Impfungen werden hier im Regelfall durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte umgesetzt. Auffrischungsimpfungen sind auch in deren Praxen möglich. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an vulnerable Personen.

Unabhängig von der noch ausstehenden Stiko-Empfehlung können sich ausdrücklich auch alle über 18-jährigen Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen zum dritten Mal impfen lassen und ihre Ärzte kontaktieren oder einen Impfbus bzw. ab Mitte November ein dezentrales Impfzentrum an einem Krankenhausstandort aufsuchen.