Es ist alles nach Plan gelaufen. Die Weltkriegsbombe in Mainz ist entschärft. Sie war am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden. Rund 4.000 Anwohner mussten das Gebiet verlassen - auch ein Seniorenheim wurde evakuiert. Als dann alle in Sicherheit waren, ging der Rest ganz schnell.