Bei Rüdesheim in Hessen ist am Dienstag eine Weltkriegsbombe erfolgreich gesprengt worden. Wegen der Sprengung gab es zeitweise Sperrungen - auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein und eine Bundesstraße waren gesperrt, Teile des Rheinufers in Bingen durften nicht betreten werden. Die Bombe war in einem felsigen Waldgebiet unterhalb des Jagdschlosses Niederwald entdeckt worden.