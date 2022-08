Es hätte ein Routineeinsatz für den Kampfmittelräumdienst sein können, am Mittwochabend in Ludwigshafen. Doch nicht alle rund 7.000 Einwohner, die die Gefahrenzone verlassen sollten, taten das auch. Und so zog sich die Aktion bis in den späten Abend. "Das ist schon sehr lästig", kommentierte ein Feuerwehrmann.