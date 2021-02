Die für Sonntag geplante Bombenentschärfung in Frankfurt-Niederrad hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz. Vor allem die S-Bahnen und der Fernverkehr sind betroffen.

Wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte, fahren von 11 Uhr an etliche Züge den Frankfurter Hauptbahnhof nicht mehr an. Die ICE auf der Strecke von Essen über Köln und Limburg nach Frankfurt fahren überhaupt nicht. Alternativzüge halten zusätzlich in Siegburg/Bonn, Montabaur und Limburg-Süd.

Der IC2023 und der IC2024 halten nicht am Frankfurter Flughafen und am Mainzer Hauptbahnhof. Die ICE-Züge von Amsterdam und Brüssel fahren nur bis zum Frankfurter Flughafen. Zwischen Köln und Frankfurt kommt es außerdem zu Zugausfällen.

Nahverkehr vor allem zwischen Mainz und Frankfurt eingeschränkt

Auch der Nahverkehr zwischen Frankfurt und Mainz werden in der Zeit der Bombenentschärfung nicht nach Regelfahrplan verkehren. Ab 8 Uhr halten die S- und Regionalbahnen auf der Strecke nicht mehr an der Station Niederrad. Betroffen sind die Linien RE2, RE3 und RE70 und S7, S8 und S9.

Ab 11 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr wird die Strecke zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof" und "Frankfurter Stadion" komplett gesperrt. Das hat folgende Auswirkungen: Die Züge der Linie S7 wenden in "Frankfurt Stadion". Auf der Linie S8 werden die Bahnen ab "Frankfurt Stadion" ohne Halt in Niederrad nach "Frankfurt Hauptbahnhof" umgeleitet und kommen dort an den Fernbahnsteigen an beziehungsweise fahren dort ab.

Auf der Linie S9 werden die Züge in beiden Richtungen zwischen "Wiesbaden-Mainz-Kastel" und "Frankfurt Hauptbahnhof" über "Frankfurt-Höchst" und "Frankfurt-Griesheim" umgeleitet. Die Regionalbahnen der Linien RE2 und RE3 fahren nur bis beziehungsweise ab "Frankfurt Flughafen Regionalbahnhof". Die Züge der Linie RE2 aus Richtung Koblenz enden bereits ab 10:30 Uhr am Flughafen. RE70: Die Fahrten werden ohne Halt in "Frankfurt-Niederrad" nach "Frankfurt Stadion" umgeleitet.

Die 500-Kilogramm-Bombe war bei Bauarbeiten gefunden worden, 4500 Menschen müssen am Sonntag ihre Wohnungen verlassen. Weitere Informationen hat die Hessenschau.