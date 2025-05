Seit Freitag sind bei etlichen Schulen in Rheinland-Pfalz Bombendrohungen eingegangen. Die Drohmails kommen offenbar alle von derselben Mailadresse.

Laut Polizei sind mehr als 30 Schulen im Land betroffen. In der Region Trier sind es Schulen im Stadtgebiet sowie in Aach, Bernkastel-Kues, Schweich und Idar-Oberstein. Im Norden von Rheinland-Pfalz haben Schulen im Kreis Mayen-Koblenz, im Bereich Neuwied und bei Hachenburg Drohmails bekommen. Aber auch bei Schulen in Kaiserslautern und Ramstein sind Drohmails eingegangen.

Die Drohmails würden weitestgehend gleich lauten, sagte ein Sprecher der Polizei Koblenz. Man könne fast schon von einer Serie sprechen. Aufgrund der hohen Masse an Drohungen sei es unwahrscheinlich, dass es zu konkreten Taten an einzelnen Orten komme, so die Polizei.

Polizei: Jede Drohung wird ernst genommen

Dennoch werde natürlich jede Drohung ernst genommen. Unter anderem in Trier, Aach, Bernkastel-Kues und Idar-Oberstein wurden deshalb heute Schulen durchsucht. Stellenweise laufen die Einsätze auch noch. Teilweise sei der Unterricht unterbrochen worden, so die Polizei, teilweise laufe er normal weiter. Manche Schulen hätten die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt, zum Beispiel ein betroffene Schule in Vallendar (Kreis Mayen-Koblenz).

Drohmails bereits am Freitag

Die Drohmails seien offenbar alle von derselben Mailadresse gesendet worden, teilte die Polizei. Am Freitag waren die ersten Drohungen eingegangen, und zwar an zwei Schulen in der Region Trier. Insgesamt waren am Freitag aber auch Schulen in anderen Bundesländern betroffen, etwa in Nordrhein- Westfalen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen.

LKA stuft Drohungen als unrealistisch ein

In der Region Trier waren es am Freitag die Schule am Pulvermaar in Gillenfeld in der Vulkaneifel und eine Schule in Aach bei Trier. Schon in seiner ersten Einschätzung hatte das Landeskriminalamt die Drohungen als nicht ernstzunehmend eingestuft. Solche Drohungen zu verschicken, sei aber kein harmloser Scherz, sondern werde strafrechtlich verfolgt.