Jan Bollinger will neuer AfD-Landeschef werden

AfD-Landtagsfraktionsvize Jan Bollinger will neuer Chef der rheinland-pfälzischen Partei werden. Der bisherige Landes- und Fraktionschef Michael Frisch tritt am Samstag beim zweitägigen Parteitag in Pirmasens nicht mehr zur Wahl für den Landesvorsitz an, wie Bollinger und Frisch am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilten. Der 45 Jahre alte Landtagsabgeordnete aus Neuwied, Bollinger, ist nach Angaben seiner Partei bisher der einzige Kandidat. Bollinger ist Obmann der AfD im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe. Als Stellvertreter werde unter anderem der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier erneut kandidieren.