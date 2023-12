per Mail teilen

Das Feuerwerk in der Silvesternacht bereitet vielen Menschen Freude - für Tiere allerdings ist die Knallerei purer Stress. Denn sie können bei lauten, ungewohnten Geräuschen in Panik geraten. Im Tierheim in Mainz wünscht man sich eine Böllerverbotszone rund um das Gelände. Die wurde allerdings abgelehnt.