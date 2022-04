Boehringer Ingelheim wächst bei Umsatz und Gewinn

2021 war ein erfolgreiches Jahr für Boehringer Ingelheim, trotz der anhaltenden Herausforderungen durch Covid-19. In Zukunft soll massiv in die Forschung investiert werden.

Boehringer Ingelheim hat im vergangenen Jahr 20,6 Milliarden Euro umgesetzt, fünf Prozent mehr als 2020. Unterm Strich verdiente das Unternehmen dabei eigenen Angaben zufolge 3,4 Milliarden Euro, rund elf Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus der Bilanz für 2021 hervor, die das Unternehmen vorgelegt hat.

Wachstum in allen Sparten

Alle Geschäftsbereiche hätten zum soliden Finanzergebnis 2021 beigetragen. Größter Umsatzbringer seien die Humanpharmazeutika, die gut drei Viertel der Erlöse ausmachten, und das vor allem in den USA, dem wichtigsten Markt für Boehringer Ingelheim.

Diabetesmedikament auch gegen Herzinsuffizienz

Kassenschlager ist dabei das Diabetesmittel Jardiance, das per Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde nun auch gegen Herzinsuffizienz eingesetzt werden kann. Marktbeobachter rechnen mit weiteren Milliardenumsätzen.

Sorge um Energiesicherheit

Trotz all der guten Zahlen, gibt es ein Thema, das dem Vorstand Sorgen bereitet: die Energiesicherheit. Boehringer-Chef von Baumbach sagte: "Ich unterstütze voll und ganz die Initiativen der Bundesregierung, die Abhängigkeit von russischem Gas so viel und so schnell wie möglich zu verringern. Aber genau wie bei der Umstellung auf erneuerbare Energien kann das nicht von heute auf morgen geschehen."

Massive Investitionen in die Forschung

Boehringer Ingelheim will seine Forschungsausgaben auf ein neues Rekordniveau steigern. Mehr als 25 Milliarden Euro sollen in den kommenden fünf Jahren in die Forschungspipeline investiert werden, mehr als sieben Milliarden in die Produktion. Angesichts der Ausgaben rechnet das Unternehmen in diesem Jahr daher auch mit einem leichten Rückgang beim Ergebnis.