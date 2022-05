Mainzer Polizei reagiert auf Böhmermann-Kritik

Nach Kritik der ZDF-Sendung "Magazin Royale" hat die Mainzer Polizei nach eigenen Angaben die Möglichkeiten zur Anzeige von Hasskriminalität im Internet verbessert. Die Onlinewache der Polizei in Rheinland-Pfalz sei demnach in diesem Bereich schon vorher deutlich optimiert worden. In einem Experiment im August 2021 hatte die Redaktion um Moderator Jan Böhmermann in allen Bundesländern Hasskommentare angezeigt. Bei der Staatsanwaltschaft Mainz waren die Ermittlungsergebnisse nach Darstellung der Redaktion erst neun Monate nach Anzeigenerstattung gelandet.