Knallrot und knackig-süß – für viele Menschen gibt es kaum ein Obst, das so sehr nach Sommer und Kindheit schmeckt wie Kirschen. Doch neue Zahlen zeigen nun: Die Liebe der Deutschen zu den roten Früchten ist erkaltet! In den letzten fünf Jahren ist der Pro-Kopf-Verbrauch um fast 40 Prozent gesunken, auf jetzt noch 1,7 Kilo. Dominik Bartoschek hat nachgefragt, ob die Anbauer in der Kirschen-Hochburg Rheinland-Pfalz deswegen auf ihrer Ware sitzen bleiben….