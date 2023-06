Warum Blutspenden auch für Spender Vorteile hat

Menschen, die ihr Blut spenden, tun dies vor allem, um anderen zu helfen. Dabei hat Blutspenden auch viele Vorteile für die Spender.

Ein Autounfall, eine Krebserkrankung, eine Organtransplantation: Täglich sind Menschen auf eine Blutspende angewiesen - auch in Rheinland-Pfalz. Der Weltblutspendetag am Mittwoch (14. Juni) soll auf den drohenden Mangel bei lebensrettenden Blutprodukten aufmerksam machen. Das Problem ist, dass die Spendebereitschaft in Deutschland insgesamt sinkt. Vor allem junge Menschen seien schwer zu erreichen, so Fachleute.

Blutspender sind immer auch Lebensretter. Was viele allerdings nicht wissen: Auch für die eigene Gesundheit hat eine Blutspende Vorteile.

Regelmäßiges Blutspenden kann den Blutdruck von Hypertonie-Patienten senken, also von Menschen, die unter Bluthochdruck leiden. Das haben Studien von Medizinern an der Charité in Berlin ergeben. Untersucht wurden jeweils 150 Blutspender mit normalem und erhöhtem Blutdruck - über eine Dauer von vier Vollblutspenden. Heraus kam, dass der Blutdruck bei Personen mit hohen Ausgangswerten deutlich abnahm.

Es gibt gute Gründe, Blut zu spenden. Auch, weil der Spender sich damit selbst etwas Gutes tut. SWR

Dieser blutdrucksenkende Effekt hielt bis zu sechs Wochen an. Und noch besser: Je häufiger diese Menschen Blut spendeten, umso stärker fiel die Blutdruck-Abnahme aus.

Bei regelmäßigen Blutspendern ist das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall deutlich geringer - und zwar um bis zu 88 Prozent. Das zumindest geht aus einer etwas älteren Langzeitstudie von 1998 aus Finnland hervor. Im Test waren rund 3.000 Probanden.

Vor jeder Blutspende werden neben dem Blutdruck auch die Körpertemperatur sowie der Hämoglobinwert überprüft.

Was ist der Hämoglobinwert? Bei Hämoglobin handelt es sich um den roten Blutfarbstoff. Er spielt eine entscheidende Rolle für den Sauerstofftransport im Blut. Ist der Wert zu niedrig oder erhöht, kann dies auf verschiedene Krankheiten hinweisen.

Sollte dabei ein Wert nicht passen, darf der potentielle Spender zu seinem eigenen Schutz erst mal nicht sein Blut spenden.

Wer aber zur Blutspende zugelassen wird, hat den Vorteil, dass sein oder ihr Blut nach jeder Entnahme auf diverse Infektionskrankheiten getestet wird - etwa auf HIV, Hepatitis B und C oder Syphilis. Wer infiziert ist, wird in der Regel sofort benachrichtigt. Wer nicht informiert wird, kann sicher sein, dass sein Blut frei von solchen Erregern ist.

Eigentlich sollte jeder seine Blutgruppe kennen. Ist aber oft nicht so. Blutspender, die zum ersten Mal spenden, erhalten danach einen Blutspendeausweis mit der jeweiligen Blutgrupppe. Die zu kennen, schadet auf keinen Fall und kann möglicherweise bei einem Unfall einen klaren Zeitvorteil bringen.

Diese Blutgruppen-Bestimmung ist beim Blutspenden gratis. Wer seine Blutgruppe einfach nur so wissen will, muss in der Regel dafür zahlen.

Gleich vorneweg: Blutspenden ist keine Diät! Aber: Blutspenden kostet Kraft - und damit auch Kalorien. Wie viel Kalorien beim Blutspenden selbst verloren gehen, da sind sich die Experten nicht ganz einig. Geschätzt werden zwischen 650 und 800 Kalorien. Zum Vergleich: Ein durchschnittlicher Döner hat rund 700 Kalorien.

Nach dem Blutspenden muss der Körper langfristig den Blutverlust wieder ausgleichen, indem er neue Blutzellen herstellt. Dieser Prozess erfordert Energie. Um das gespendete Blut in den nächsten zwei bis drei Monaten vollständig zu ersetzen, verbrauche der menschliche Körper zusätzliche 2.000 bis 3.000 Kalorien zum Grundumsatz, sagt das DRK. Immerhin, das wären dann rund drei bis vier Döner. Als neuer Diättrend eignet sich Blutspenden also eher nicht.

Wo kann ich in Rheinland-Pfalz Blut spenden? In Deutschland wird ein großer Teil des Blutspendedienstes durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) organisiert. Zuständig für Rheinland-Pfalz ist der DRK-Blutspendedienst West. Auf einer zentralen Infoseite gibt es Infos zum Blutspenden und eine Ortssuche für Blutspende-Termine. Oder Sie informieren sich über die zentrale Rufnummer 0800 / 11 949 11, diese ist kostenfrei aus dem deutschen Festnetz erreichbar. Zentren für Transfusionsmedizin gibt es in Bad Kreuznach und am Uniklinikum Mainz. Zudem gibt es die Möglichkeit zum Blutspenden auch in Kliniken, etwa im Westpfalzklinikum. Regionale Spendezentren finden man auch über die Homepage des StKB.

Dafür braucht es eigentlich keine wissenschaftlichen Studien: Für die meisten fühlt es sich einfach gut an, anderen zu helfen. Helfen macht glücklich! Laut DRK kann mit einer einzigen Vollblutspende bis zu drei Patienten geholfen werden. Und allein die Vorstellung, dazu beigetragen zu haben, verleihe vielen Spendern ein Hochgefühl. Dafür gebe es auch einen Namen: "Warm Glow."

Für alle, die es dennoch abgesichert haben wollen, es gibt auch Studien dazu.