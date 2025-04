Die Osterfeiertage werden in Rheinland-Pfalz angenehm mild, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke in seiner Vorhersage am Donnerstagabend. Der Karfreitag werde bei Werten zwischen 8 und 12 Grad und einzelnen Regenschauern erst noch recht frisch, bevor es mit den Temperaturen aufwärts gehe.