Die Entwicklung bis zum 26. September zum Nachlesen

Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli kommen voran. Bis zur Normalität ist es aber noch ein langer Weg. Unterdessen ist auch die politische Aufarbeitung im Gange. Hier die Lage bis zum 26. September.

Sonntag, 26. September

+++ Viele besuchen provisorische Wahllokale im Ahrtal +++

17:30 Uhr

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat auch viele Gebäude, die einst als Wahllokale dienten, zerstört. Doch trotz der Flutkatastrophe haben viele Menschen im Ahrtal gewählt, sehr viele schon in den vergangenen Wochen per Briefwahl. Doch heute kamen auch viele Menschen in die provisorischen Wahllokale. Bereits am Samstag hatten insgesamt 20 Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks nach eigenen Angaben die Wahlzelte in Bad Neuenahr und Ahrweiler mit je zehn Wahlkabinen errichtet. Darüber hinaus war in der Verbandsgemeinde Altenahr und in Bad Neuenahr-Ahrweiler bis Freitag in insgesamt sechs Kleinbussen die Stimmabgabe möglich. Eindrücke vom heutigen Wahltag an der Ahr von SWR-Reporter Michael Lang.

+++ Kehrwoch' in Bad Neuenahr-Ahrweiler +++

14:15 Uhr

In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist die Aktion Kehrwoch' gestartet. Dabei werden nach Angaben der Stadt die Straßen im von der Flut betroffenen Gebiet gereinigt. Dies sei nötig, um unter anderem die Schulwege wieder sicherer zu machen. Außerdem müssten die Bürgersteige wieder freigeräumt werden, damit an Gasleitungen und Straßenlaternen gearbeitet werden könne. Anwohner konnten vor Beginn der Aktion Flut-Abfälle vor ihre Häuser legen. An der Kehrwoch' beteiligen sich neben freiwilligen Helfern auch Mitarbeiter der Stadt, des THW und der Feuerwehr.

+++ Stadtwerke Jena schicken Gasnetz-Experten +++

13:30 Uhr

Beim Aufbau des von der Flutkatastrophe im Juli beschädigten Gasversorgungsnetzes in Rheinland-Pfalz helfen auch die Stadtwerke Jena mit. Ein sechsköpfiges Team aus Thüringens zweitgrößter Stadt machte sich am Sonntag auf den Weg nach Bad Neuenahr-Ahrweiler, wie der kommunale Energieversorger mitteilte. Ziel sei es, die Gasnetze im Flutgebiet für die Inbetriebnahme vor dem kommenden Winter vorzubereiten. Die Spezialisten haben unter anderem ein spezielles Endoskop und weitere Ausrüstung dabei, um die noch vorhandenen Gasleitungen auf die Möglichkeit zur Nutzbarkeit und Instandsetzung zu prüfen. Große Teile der Gasleitungen waren komplett überflutet worden. Die Fachleute aus Jena sind bis zum 8. Oktober im Einsatz.

+++ Benefizkonzert für Flutopfer in Koblenz +++

11:40

Das Staatsorchester Rheinische Philharmonie gibt heute in Koblenz ein Benefizkonzert für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz. Die Vorstellung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden für Musiker und Musikvereine gebeten, die von der Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind. Der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz hat ein Spendenkonto eingerichtet und will möglichst unbürokratisch helfen.