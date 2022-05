Die Lage in den Flutgebieten bis zum 28. Mai

In den von der Flutkatastrophe zerstörten Gebieten in Rheinland-Pfalz läuft der Wiederaufbau. Hier die Entwicklung bis zum 28. Mai.

Samstag, 28. Mai

Abschiedsparty im Helfershuttle-Camp

20:30 Uhr

Am Dienstag schließt der Helfershuttle sein Camp in Grafschaft, oberhalb des Ahrtals. Deshalb gab es am Samstag eine Abschieds- und Dankeparty. In den vergangenen Monaten hat der Shuttle nach eigenen Angaben rund 125.000 Menschen zum Helfen mit Bussen ins Ahrtal gebracht. Etwa eine Million Arbeitsstunden wurden geleistet. In Zukunft soll es eine neue Website geben, auf der sich freiwillige Helfer mit den Betroffenen vernetzen können.

Katastrophenplan im Kreis Ahrweiler noch nicht fertig

12:30 Uhr

Der mit den Kommunen abgestimmte Katastrophen- und Alarmplan "Hochwasser im Kreis Ahrweiler" ist auch zehneinhalb Monate nach der Flutkatastrophe noch nicht fertig. Das teilte die Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Die Erstellung des Konzepts stehe noch am Anfang. Nach Angaben der Kreisverwaltung arbeiten drei Arbeitsgruppen mit Vertretern der kommunalen Feuerwehren an einem Alarmplan. Aktuell sei unklar, wann der Katastrophenplan fertiggestellt werden könne.

Messe "Hilfe zur Selbsthilfe" im Ahrtal

10:15 Uhr

Im Ahrtal ist heute eine Messe zum Thema "Hilfe zur Selbsthilfe" für Flutbetroffene gestartet. Noch bis Sonntag werden in Kreuzberg verschiedene Techniken und Möglichkeiten zu Arbeiten rund ums eigene Haus vorgestellt: Die Energieversorgung Mittelrhein, die Malteser Fluthilfe, der Baumarkt Hornbach Koblenz und weitere Unternehmen sind vor Ort und beraten Flutbetroffene zur "Selbsthilfe" im eigenen Haus. Bis 18 Uhr können sich Interessierte zeigen lassen, wie sie aus eigener Kraft und mit wenigen Ressourcen Schäden an ihren Häusern selbst reparieren können, beispielsweise im Bereich Trockenbau oder Verspachtelung. Für Kinder und Jugendliche wird es nach Angaben der Veranstalter eine kostenlose Betreuung geben.