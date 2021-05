Das Coronavirus verändert das Leben im Land. Hier die Entwicklungen bis zum 24. Mai

Sonntag (24. Mai)

20 Uhr

+++ Klinikalltag läuft an - kein akuter Blutspendemangel +++

18:30 Uhr

Nach Wochen des Ausnahmebetriebs in der Corona-Pandemie normalisiert sich die Lage in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz allmählich wieder - vor allem angesichts sinkender Infektionszahlen. Entsprechend sind deutlich weniger Betten in den Stationen für Covid-19-Patienten belegt, teils werden Besuchsverbote gelockert. Verschobene Operationen werden nachgeholt. Das heißt auch, dass wieder mehr Blutspenden erforderlich sind. Doch einen Mangel an Spendewilligen gibt es nicht - auch wenn alles etwas anders ist und den Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes vor besondere Herausforderungen stellt.

+++ Nächste Stufe der Schulöffnung in Rheinland-Pfalz +++

15.00 Uhr

Nach mehr als zwei Monaten Corona-Zwangspause kehren an diesem Montag bis zu 107.000 Kinder und Jugendliche zumindest zeitweilig an ihre Schulen zurück. Damit beginnt eine weitere Phase der stufenweisen Öffnung. Dann werden mehr als die Hälfte aller rund 409.000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz zumindest tageweise wieder von ihren Lehrern unterrichtet. Von einem normalen Schulalltag sind sie aber noch weit entfernt, denn es gelten strenge Regeln und Auflagen.

+++ Sechs neue Infektionen in RP bestätigt +++

12:30 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land ist erneut nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete 6 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Das bedeutet einen Anstieg von 0,1 Prozent. 341 Personen haben die Krankheit noch nicht überstanden. Insgesamt wurde bei 6.592 Menschen die Infektion nachgewiesen. Zudem sind nach offiziellen Angaben 228 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

+++ Die schwierige Suche nach Corona-Kontaktpersonen +++

09:00 Uhr

Die Corona-Pandemie ist für die Gesundheitsämter ein Kraftakt. Mit vielen Überstunden, enormer Flexibilität und Unterstützung verfolgen sie die Kontakte jedes Neuinfizierten. "Wir haben Überstunden ohne Ende gemacht.", berichtet Martin Gasteyer vom Gesundheitsamt in Koblenz. "In der Anfangszeit haben wir bis zu 100 Leute aus der Kernverwaltung rausgezogen." Auch andere Gesundheitsämter berichten von anstrengenden Tagen.

Samstag (23. Mai)

19:30 Uhr

+++ Fitnessstudios verärgert über fehlenden Hygieneplan +++

18:30 Uhr

Am kommenden Mittwoch dürfen die Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Doch wie das Training dann genau abläuft, steht noch nicht fest. Den nötigen Hygieneplan will das Land erst am Dienstag vorlegen. Das sorgt bei den Studiobetreibern für Unmut.

+++ Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen +++

16:45

Bei Demonstrationen in Rheinland-Pfalz haben am Samstag mehrere Dutzend Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Laut Polizei verlief alles friedlich. In Worms kamen rund 40 Menschen zu einer Kundgebung zusammen, aufgrund des schlechten Wetters habe der Veranstalter die Kundgebung frühzeitig beendet. "Witterungsbedingt ist heute einfach wenig los", sagte ein Sprecher der Polizei. In Bad Kreuznach trafen sich rund 80 Menschen, um gegen die Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. In Kaiserslautern versammelten sich nach SWR-Informationen etwa 100 Personen. Die Teilnehmer sprachen sich gegen eine mögliche Impfpflicht, Immunitätsausweise und die Einschränkung der Grundrechte aus. In Koblenz fanden ebenfalls mehrere Aktionen statt - darunter ein Spaziergang mit rund 40 Gegnern der Corona-Maßnahmen. Auf dem Koblenzer Jesuitenplatz meditierten zudem mehrere Menschen für das Grundgesetz.

Protest mit Yogamatte: In Koblenz meditierten mehrere Menschen für das Grundgesetz SWR

+++ Pfälzerwald-Verein fordert Ausnahmegenehmigung für Wanderhütten +++

12:45 Uhr

Der Pfälzerwald-Verein hat für seine Wanderhütten Ausnahmen von der rheinland-pfälzischen Coronaverordnung gefordert. Die beliebten Ausflugsziele könnten nur vernünftig betrieben werden, wenn dort Selbstbedienung für die Gäste möglich sei, sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Wallner. Das sei derzeit aber untersagt. Der Verein empfinde es nahezu als Willkür, dass Selbstbedienung gerade im Wald nicht erlaubt sein solle. Trotz der jüngsten Lockerungen konnte der Verein bis jetzt nur wenige der 100 Hütten wieder öffnen. Die Landes-CDU unterstützt diese Forderung. Der Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf teilte dem SWR mit, der Thekenbetrieb sei für die Hütten "überlebenswichtig und auch realisierbar". Durchdachte und praktikable Hygienekonzepte der Betreiber lägen vor.

+++ 363 Menschen derzeit mit dem Coronavirus infiziert +++

12:00 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land ist erneut nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete 10 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Das bedeutet einen Anstieg von 0,2 Prozent. 363 Personen haben die Krankheit noch nicht überstanden. Insgesamt wurde bei 6.586 Menschen die Infektion nachgewiesen. Zudem sind nach offiziellen Angaben 227 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit ist die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu Freitag (226 Todesfälle) leicht gestiegen.

+++ Zahlreiche Demos im Land angemeldet +++

8:00 Uhr

In Rheinland-Pfalz wollen heute wieder hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Ebenso sind größere Gegen-Kundgebungen angemeldet. Schwerpunkt der Demos ist Koblenz - dort sind allein neun Demonstrationen in der Innenstadt angemeldet und somit fast alle Plätze belegt. Auch in der Pfalz gehen heute voraussichtlich mehrere hundert Menschen auf die Straßen. So wollen laut Polizei unter anderem in Frankenthal die Teilnehmer zusammen meditieren und auf die Grundrechte aufmerksam machen. Weitere Grundrechts-Demonstrationen sollen in Landau, Speyer und im südpfälzischen Jockgrim stattfinden.

+++ Handwerk behebt Corona-Delle bei Ausbildungsverträgen +++

06:30 Uhr

Die Corona-Pandemie wird nach Einschätzung der Handwerkskammern in Rheinland-Pfalz nicht zu einem Einbruch bei Ausbildungsplätzen führen. Zwar habe es zu Beginn der Krise zunächst eine Delle bei der Zahl eingehender Ausbildungsverträge gegeben, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkerkammern in Rheinland-Pfalz, Kurt Krautscheid. Eine Telefonaktion habe in den vergangenen Tagen ergeben, dass allein die Betriebe der Koblenzer Handwerkskammer für dieses Jahr noch mehr als 800 Lehrstellen, 410 Einstiegsqualifizierungen und 850 Praktikumsplätze bereitstellten. Für 2021 seien ebenfalls bereits mehr als 300 offene Lehrstellen gemeldet worden.

Freitag, (22. Mai)

+++ Zahl der neuen Covid-19-Infektionen weiter auf niedrigem Niveau +++

19:30 Uhr

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie Ende März geht die Zahl der täglichen Neuerkrankungen insgesamt zurück - von Donnerstag auf Freitag waren es 14 neue Fälle. Betrachtet man den Zeitraum von einer Woche, gab es im Land innerhalb der letzten sieben Tage 137 Neuinfektionen. Im selben Zeitraum mit Beginn der Kontaktsperre waren es noch rund 1.300 Fälle.

+++ Neue Corona-Regeln werden am Dienstag bekanntgegeben +++

18:00 Uhr

Die rheinland-pfälzische Landesregierung will am kommenden Dienstag (26.5.) bekanntgeben, welche weiteren Hygienevorschriften sie macht. Es geht um die Auflagen unter denen einen Tag später Einrichtungen wie Freibäder, Fitnessstudios, Tanzschulen und Kinos öffnen dürfen. Auch Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Personen sollen ab nächstem Mittwoch wieder erlaubt sein. Auch hier sind die Auflagen bisher nicht bekannt. Die CDU-Opposition kritisiert, die Landesregierung handele bei den Hygienevorgaben konzeptlos und unorganisiert. Die Hygienekonzepte müssten unverzüglich genehmigt und veröffentlicht werden. Die Landesregierung lasse die betroffenen Einrichtungen im Ungewissen. Auch die Bevölkerung müsse rechtzeitig informiert werden.

+++ Friseure dürfen wieder in Altenheimen schneiden +++

17:15 Uhr

Bewohner in rheinland-pfälzischen Altenheimen dürfen wieder einen Friseur empfangen. Das legte das Gesundheitsministerium in einer neuen Verordnung fest. Außerdem dürfen Heime auf Grundlage individueller Hygienepläne und in Abstimmung mit den Behörden künftig auch großzügigere Besuchsregelungen treffen. Die wegen der Corona-Pandemie verordneten Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen sollen grundsätzlich aber bis Ende Juni in Kraft bleiben.

+++ Corona-Pflegebonus wird wohl erst Juli oder August ausgezahlt +++

16:30 Uhr

Der Corona-Pflegebonus für die Beschäftigten in der Altenpflege in Rheinland-Pfalz wird voraussichtlich erst im Juli oder im August ausgezahlt. Laut Gesetz müssten die Arbeitgeber bis spätestens Mitte Juli die Vorauszahlung erhalten und diese dann unverzüglich mit der nächsten Gehaltsabrechnung auszahlen, teilte die Landes-Pflegegesellschaft dem SWR mit. Das Geld für den Bonus von bis zu 1.000 Euro wird von den Pflegekassen finanziert. Zusätzliche bis zu 500 Euro kommen vom Land Rheinland-Pfalz. Der Bonus wird gestaffelt gewährt - nach Funktion und Beschäftigungsgrad. Mitarbeiter, die im kommenden Herbst erst wenige Monate beschäftigt sein werden, würden den Bonus voraussichtlich im Januar erhalten, hieß es weiter.

+++ Party trotz Corona: Wirt und Polizisten drohen hohe Bußgelder +++

16:00 Uhr

Den Polizisten, die am Montag bei einer Feier in einer Kneipe in der Mainzer Altstadt gegen die Corona-Regeln verstoßen haben, droht laut Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) ein Bußgeld von einigen hundert Euro. Der Wirt müsse sich auf ein Bußgeld in Höhe von einigen tausend Euro einstellen. Derzeit werde untersucht, ob und in wieweit er Hygienemaßnahmen unterlassen sowie gegen Zutritts- und Dokumentationspflichten verstoßen habe. Dazu komme, dass die Sperrzeit nicht eingehalten worden sei. Alle Beteiligten hätten die Corona-Regeln gekannt, betonte Matz. Eine Selbstanzeige befreie den Gastronomen nicht von der Strafe.

+++ Das Corona-Update von Freitagmittag +++

13:30 Uhr

Die wichtigsten Informationen zu Corona in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gibt es unter der Woche täglich um 12 Uhr live auf Facebook und danach hier zum Nachschauen.

+++ Bistum Speyer ordnet Haushaltssperre an +++

13:15 Uhr

Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise hat das Bistum Speyer eine Haushaltssperre sowie ein Bündel von Maßnahmen zur Ausgabenbegrenzung beschlossen. "Wir rechnen mit einem spürbaren Rückgang der Kirchensteuer als Folge der Corona-Krise", sagte Generalvikar Andreas Sturm einer Mitteilung zufolge. Die Einnahmeausfälle, die sich aufgrund der demografischen Entwicklung und der Kirchenaustritte schon seit längerem abzeichneten, würden dadurch verschärft. "Wir müssen entschlossen gegensteuern, um den Haushalt des Bistums angesichts der veränderten Gesamtsituation im Gleichgewicht zu halten", betonte Sturm. Durch die Corona-Krise droht den Kirchen ein Milliardenloch.

+++ 381 Rheinland-Pfälzer aktuell nachgewiesen mit Corona infiziert +++

13:00 Uhr

Nach aktuellem Stand weisen in Rheinland-Pfalz 381 Menschen eine aktuelle Infektion mit Corona auf. Die Zahl ist auf insgesamt 6.576 angestiegen. Damit ist die Zahl um 14 Fälle (0,2 Prozent) gegenüber dem Vortag gestiegen. Nach offiziellen Angaben sind zudem 226 Menschen an den Folgen der Infektionen mit dem Coronavirus verstorben. Dies entspricht einer Veränderung von plus 2 Fällen (+0,9 Prozent) im Vergleich zum Vortag.

+++ Keine Fanaufläufe beim Mainz-05-Heimspiel erwartet +++

12:00 Uhr

Beim ersten Fußball-Bundesliga-Heimspiel von Mainz 05 ohne Zuschauer rechnet die Polizei am Samstag nicht mit Fanaufläufen vor dem Stadion. "Wir behalten das aber im Blick und schauen uns das genau an", sagte der Mainzer Polizei-Sprecher Rinaldo Roberto. Es sei schon möglich, dass einige Fans irgendwo anders zusammen Fußball schauten. Auf die Einhaltung der Abstands- und Versammlungsregeln werde geachtet.

+++ Umsatzeinbruch in der rheinland-pfälzischen Industrie +++

10:45 Uhr

Die Umsätze der rheinland-pfälzischen Industrie sind wegen der Corona-Krise im März deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lagen die Umsatzerlöse bei 7,9 Milliarden Euro. Das sind 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr, wie die Behörde mitteilte. Damit liegt Rheinland-Pfalz unter dem Bundesschnitt. In Deutschland gingen die Umsätze der Industrie im März um 7,7 Prozent zurück. Ein Grund für den Rückgang sei das einbrechende Auslandsgeschäft.

+++ Tischtennis ist in Rheinland-Pfalz momentan sehr beliebt +++

10:15 Uhr

In den vergangenen Wochen hat sich der Alltag der meisten Menschen komplett verändert. Dadurch wurden neue Gewohnheiten geschaffen - unter anderem spielen viele Menschen Tischtennis. Die Lager der Hersteller sind leer. Nachschub zu bekommen, ist wegen der abgerissenen Lieferketten aus Asien schwierig.

+++ Ausflügler belasten Naturschutzgebiete +++

10:00 Uhr

Eine spontane Kurzreise ist noch immer nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Da liegt es nahe, die Natur in der Umgebung bei Tagesausflügen zu erkunden. Doch gerade Naturschutzgebiete leiden unter größeren Besucherströmen.

Donnerstag, (21. Mai)

19:30 Uhr

+++ Vatertagsausflügler halten Regeln ein +++

18:30 Uhr

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen haben sich in Rheinland-Pfalz die Feiertagsausflügler überwiegend an die Corona-Beschränkungen gehalten. "Alles ruhig", meldeten landesweit die Polizeistationen.

+++ 23 neue bestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz +++

11:15 Uhr

Die Zahl der Menschen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektionen ist erneut nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium listete 23 neue Fälle (+0,4 Prozent) im Vergleich zum Vortag auf. Es hat zudem zwei neue Todesfälle gegeben. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Infektionen bei 6.562 Fällen, davon gelten 5.914 als genesen. 397 Menschen im Land sind aktuell mit dem Virus infiziert, 224 sind verstorben.

+++ CDU kritisiert fehlende Hygienevorschriften +++

7:15 Uhr

Die oppositionelle CDU im Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, schnell ein Hygienekonzept für Fitnessstudios und Tanzschulen, Handballtraining und Gardetanz vorzulegen. Die Landesregierung lasse die betroffenen Einrichtungen im Ungewissen, kritisierte der innenpolitische Sprecher Dirk Herber. Dem Gesundheitsministerium lägen entsprechende Konzepte der Verbände, Institutionen und Organisationen bereits seit letzter Woche vor, sagte Herber. Die Bevölkerung müsse auch rechtzeitig informiert werden und unnötige Umsatzeinbußen der Betriebe verhindert werden. Ab kommendem Montag dürfen Fitnesstudios und Tanzschulen unter Auflagen wieder öffnen.

Mittwoch, (20. Mai)

+++ Corona-Tests an Mainzer Grundschulen negativ +++

22:00 Uhr

Nach den Corona-Infektionen in zwei Mainzer Grundschulen liegen nun weitere Testergebnisse vor. Wie das Gesundheitsamt Mainz-Bingen mitteilte, wurden an beiden Schulen keine weiteren Corona-Infektionen festgestellt. An beiden Schulen waren vergangene Woche fünf Kinder positiv getestet worden. Sie leben mit ihren Familien in einer Mainzer Flüchtlingsunterkunft, wo das Coronavirus ausgebrochen ist. Die Unterkunft mit mehr als 100 Bewohnern steht unter Quarantäne.

+++ Polizisten in Mainz missachten Corona-Regeln in Lokal +++

20:30 Uhr

Ausgerechnet eine Gruppe Polizisten soll in Mainz die Corona-Verordnung missachtet und in einer Gaststätte in der Altstadt zu lange und ohne ausreichenden Abstand gefeiert haben. Die Beamten hätten am Montagabend zunächst ordnungsgemäß Plätze reserviert und sich "in geringer Anzahl" in dem Lokal aufgehalten, teilte die Polizei mit. Im Verlauf des Abends habe die Zahl der Gäste - darunter Polizisten - jedoch bis auf etwa 40 zugenommen. Dabei seien weder Abstände eingehalten, noch Mund-Nase-Masken getragen worden. Die Gaststätte soll auch länger geöffnet gewesen sein als bis 22 Uhr. "Dieses Verhalten ist keineswegs ein Kavaliersdelikt und wird mit aller Konsequenz aufgeklärt", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Verstöße würden geahndet und disziplinarrechtliche Maßnahmen geprüft.

20:15 Uhr

+++ Alle Kinder in die Kita? CDU zweifelt +++

19:45 Uhr

Die CDU-Opposition im Landtag zweifelt daran, ob wirklich jedes Kita-Kind im Juni wieder in den Kindergarten gehen kann. Die familienpolitische Sprecherin Simone Huth-Haage sagte, der Öffnungsplan laufe Gefahr, an der Realität zu scheitern. Womöglich habe Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) zu viel versprochen. Denn das hänge davon ab, wie sich die Zahl der Infektionen entwickle, wie viel Personal und wie viel Platz es in den Einrichtungen vor Ort gebe. Die AfD forderte, Kitas sollten generell wieder öffnen - mit Hygieneregeln wie regelmäßigem Händewaschen oder Lüften.

+++ Viele Freibäder bleiben wohl erst einmal zu +++

19:00 Uhr

Viele Freibäder in Rheinland-Pfalz werden am kommenden Mittwoch offenbar noch nicht wieder öffnen. Wie der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie der Verband kommunaler Unternehmen, VKU, mitteilten, gibt es für eine Wiederöffnung noch einige Hürden. Unter anderem fehlt der dringend benötigte Hygieneplan der Landesregierung. Ein Schwimmbadleiter erklärt hier, wo überall Probleme lauern:

+++ Mainzer Musiksommer findet statt +++

16:00 Uhr

Der Mainzer Musiksommer kann in diesem Jahr unter Corona-Auflagen stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, wurde ein ausführliches Sicherheitskonzept für das Festival erarbeitet. So werde jedes Konzert an einem Abend zweimal vor jeweils maximal 150 Besuchern gespielt. Dadurch könne ausreichend Abstand eingehalten werden. Außerdem gebe es Regelungen für das Personal und die Garderobe. Der Musiksommer umfasst elf Konzerte, die in der Zeit vom 17. Juli bis 23. August aufgeführt werden sollen. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Brahms, Schubert und Paganini.

+++ Eingeschränkter Regelbetrieb startet in Kitas +++

15:00 Uhr

Ab sofort bis zum 8. Juni sollen alle Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz wieder phasenweise in ihre Einrichtungen gehen können. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte dazu ein gemeinsames Konzept von Land, Kita-Trägern, Elternvertretern und Gewerkschaften vor. Da es voraussichtlich zu Kapazitätsengpässen kommen wird, sollen Vorschulkinder und Kinder mit besonderen Bedürfnissen Vorrang bekommen. Das gelte auch für Kinder von Alleinerziehenden und Vollzeittätigen mit Betreuungsbedarf.

+++ 22 neue bestätigte Infektionen in Rheinland-Pfalz +++

14:00 Uhr

Die Zahl der Menschen mit einer bestätigten Coronavirus-Infektionen ist erneut nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium listete 22 neue Fälle (+0,3 Prozent) im Vergleich zum Vortag auf. Es habe auch keine neuen Todesfälle gegeben. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Infektionen bei 6.539 Fällen, davon gelten 5.914 als genesen.

+++ PK des Bildungsministeriums zu Kita-Betrieb +++

13:30 Uhr

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat die Pläne zur Öffnung der Kitas in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Hier die komplette Pressekonferenz:

+++ Das Corona-Update am Mittag +++

13:15 Uhr

+++ Drei Corona-Verdachtsfälle beim 1. FCK +++

12:00 Uhr

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss vorerst mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Grund sind drei Corona-Verdächtsfälle bei den Pfälzern. Um wen es sich handelt, teilte der Klub nicht mit. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne. Der DFB will die 3. Liga eigentlich am 30. Mai mit Geisterspielen fortsetzen. Einige Vereine plädieren aber für einen Abbruch.

+++ DRK: Versorgung mit Blutkonserven angespannt +++

11:30 Uhr

Die Blutkonserven des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Rheinland-Pfalz reichen derzeit für zweieinhalb Tage. Das geht aus DRK-Zahlen hervor, die der ARD vorliegen. Als gut könne man die Versorgungslage bezeichnen, wenn die Vorräte viereinhalb Tage reichten, sagte DRK-Sprecher Eberhard Weck. Grund für die Knappheit sei, dass wegen der Coronakrise viele Blutspende-Termine abgesagt worden seien - auch in Zusammenarbeit mit großen Firmen, deren Mitarbeiter sich häufig im Home Office befänden. Wegen des Mangels an Blut müssten Krankenhäuser derzeit viele nicht notwendige Operationen verschieben.

+++ Kunsthalle Mainz öffnet wieder +++

11:00 Uhr

Nach zwei Monaten Schließung antwortet die Kunsthalle Mainz mit einer Videoausstellung auf die Coronakrise. Seit Mittwoch dürfen maximal 60 Besucher zu den regulären Öffnungszeiten in die Räume am Zollhafen. Sie können in Videos erste Einblicke in neue Werke nehmen, die dann ab Mitte Oktober zu sehen sind. Die Ausstellung mit dem Titel "Wir leben auf einem Stern" präsentiert Malerei, Fotografie, Skulpturen und Installationen von 21 aktuellen und ehemaligen Studierenden der Kunsthochschule Mainz. Es ist die erste Kooperation zwischen Hochschule und Kunsthalle seit acht Jahren.

+++ Hubig stellt Leitlinien für Kita-Betreuung vor +++

8:30 Uhr

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will am Nachmittag darlegen, in welchen Schritten die Betreuung in den Kindertagesstätten wieder aufgenommen werden soll. Die Landesregierung hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass ab Anfang Juni ein "eingeschränkter Regelbetrieb" in den Kitas geplant sei. Konkret bedeute dies, dass die Kinder die Einrichtungen wohl phasen- oder tageweise besuchen würden.

+++ Auch Badepark in Wörth öffnet +++

7:00 Uhr

Auch das Freibad "Badepark" in Wörth öffnet trotz Coronakrise. Das hat der Stadtrat gestern abend beschlossen. Die Stadt erwartet allerdings hohe finanzielle EInbußen - unter anderem wegen hoher Kosten für Hygienemaßnahmen und geringerer Einnahmen. Viele Bäder im Land bereiten sich gerade auf die Öffnung vor, Stichtag ist der 27. Mai. Einige Betreiber sind noch unentschieden, ob sie öffnen oder nicht. Das Land will bis spätestens Anfang kommender Woche Regeln für den Betrieb erlassen.

+++ Busreisen erst im Juni - Verband sieht Wettbewerbsnachteil +++

6:30 Uhr

Reisebusse dürfen in Rheinland-Pfalz erst ab dem 24. Juni wieder unterwegs sein. Nach Angaben des Verbands Mobilität und Logistik ist Rheinland-Pfalz damit das letzte Bundesland, das Busreisen wieder erlaubt. Der Verband sieht darin einen klaren Wettbewerbsnachteil. Das habe man der Landesregierung auch schriftlich mitgeteilt, zusammen mit einem ausgeklügelten Hygieneplan. Landesweit steht der Betrieb bei vielen der 160 Busunternehmen still, auch wenn einige noch im Linienverkehr unterwegs sind.

Dienstag, (19. Mai)

+++ Land stockt Pflegebonus auf +++

14:30 Uhr

Rheinland-Pfalz wird die Bundesprämie von 1.000 Euro für Altenpflegekräfte um 500 Euro aufstocken. Das hat Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) dem SWR bestätigt. Bundestag und Bundesrat hatten die so genannte Corona-Prämie vergangene Woche gebilligt. Demnach sollen alle Beschäftigten in der Altenpflege eine einmalige Sonderzahlung von bis zu 1.000 Euro erhalten - je nach Funktion und Arbeitszeit. Länder und Arbeitgeber können die steuerfreie Prämie um bis zu 500 Euro aufstocken. Die volle Prämie erhalten Beschäftigte, die hauptsächlich in der direkten Pflege und Betreuung arbeiten.

+++ Das Corona-Update am Mittag +++

14:00 Uhr

+++ Corona-Fälle an Mainzer Grundschulen +++

13:00 Uhr

Fünf Kinder an zwei Mainzer Grundschulen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kinder waren nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht. Alle fünf befänden sich seit vergangenem Donnerstag in Quarantäne und zeigten keine Symptome. Insgesamt 50 Kinder an den beiden Schulen seien nun ebenfalls auf Corona getestet worden. Mit den Ergebnissen rechne man spätestens morgen.

+++ 16 neue Corona-Fälle im Land +++

12:45 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Land ist im Vergleich zum Vortag nur leicht angestiegen. Das Gesundheitsministerium verzeichnete 16 neue Fälle (+0,2 Prozent). Insgesamt wurde damit bei 6.517 Menschen eine Infektion nachgewiesen, 5.879 Infizierte gelten davon als gesund.

+++ Forderung nach Kita-Öffnung: Elternausschuss mahnt +++

12:30 Uhr

Der Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz hat zurückhaltend auf die Forderung reagiert, Kindergärten und Schulen unter Auflagen ganz zu öffnen. Natürlich müsse man weiter öffnen, da die aktuelle Situation für Familien unerträglich sei, sagte der Ausschuss-Vorsitzende, Andreas Winheller dem SWR. "Aber wir brauchen ein abgestimmtes Konzept, wo alle Beteiligten gemeinsam mitziehen." Zuvor hatten vier medizinische Fachverbände gefordert, Kindergärten und Schulen trotz der Corona-Pandemie vollständig zu öffnen.

+++ Worms sagt Neonazi-Kundgebung ab +++

10:30 Uhr

Die Wormser Stadtverwaltung hat eine für Anfang Juni geplante Kundgebung von Neonazis in der Stadt untersagt. Hintergrund ist nach Angaben einer Sprecherin die aktuelle Corona-Situation. Bei der rechten Kundgebung und einer Gegendemonstration würden zu viele Teilnehmer erwartet. Dies sei mit dem Infektionsschutzgesetz nicht vereinbar.

+++ MCV für einheitliches Vorgehen der Karnevalshochburgen +++

10:15 Uhr

Ob Mainz, Köln, Düsseldorf oder Bonn - Bei der Planung der nächsten närrischen Kampagne spricht sich der Mainzer Carneval-Verein (MCV) für ein einheitliches Vorgehen aus. Der MCV werde engen Kontakt halten "mit unseren Kollegen in den anderen Fastnachtshochburgen am Rhein wie Köln und Düsseldorf", sagte MCV-Präsident Reinhard Urban. "Wir haben bis Ende August oder Anfang September noch ausreichend Zeit, um dann über Sitzungen und Umzüge zu entscheiden." Am Wochenende hatte der Dachverband Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) seinen Mitgliedsvereinen empfohlen, wegen der Corona-Pandemie in der kommenden Session auf Veranstaltungen zu verzichten.

+++ Absatzeinbruch bei Fassbier +++

10:00 Uhr

Die Brauer im Land stehen wegen der Corona-Krise unter Druck und gehen von drastischen Umsatzeinbrüchen aus. Auch wenn die Gastronomie in beiden Ländern nach Wochen des Stillstands langsam unter strengen Ausnahmebedingungen wieder anläuft, sehen Brauer noch lange kein zurück zur Normalität, heißt es vom Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz.

+++ Demo in Marienberg +++

7:00 Uhr

In Bad Marienberg im Westerwald haben am Montagabend etwa 120 Menschen gegen die aktuellen Corona-Beschränkungen demonstriert. Es habe keine Störungen gegeben, meldete die Polizei. Es war bereits die zweite Versammlung in Bad Marienberg gegen die aktuelle Corona-Politik.

+++ Freibäder in Kaiserslautern werden doch öffnen +++

6:30 Uhr

Die beiden städtischen Freibäder in Kaiserslautern werden trotz der höheren Kosten in diesem Sommer öffnen. Das hat der Stadtrat am Montagabend mit großer Mehrheit entschieden. Nach Angaben der Stadtverwaltung kostet es mehr als 900.000 Euro zusätzlich, die beiden Bäder während der Corona-Krise zu öffnen. Zudem müssten die Bäder jeweils mittags einmal komplett geräumt und gereinigt werden.

Montag, (18. Mai)

+++ Corona-Update vom 18. Mai +++

20:15 Uhr

+++ Weniger Verkehrsunfälle und Opfer in Corona-Zeiten +++

19:15 Uhr

In der Corona-Krise samt Lockdown und leerer Straßen hat es in Rheinland-Pfalz erwartungsgemäß weniger Verkehrsunfälle und Unfallopfer gegeben. Im ersten Quartal dieses Jahres starben auf den Straßen im Land 36 Menschen, sechs weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Die Zahl der Schwerverletzten ging um über 14 Prozent auf 544 zurück, die der Leichtverletzten um fast neun Prozent auf 2.864. Unfälle wurden zwischen Januar und März 30.733 von der Polizei gezählt, rund sieben Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Noch deutlicher sind die Rückgänge bei der bloßen Betrachtung des Monats März. Hier waren es in diesem Jahr 8.668 Unfälle, gut ein Viertel weniger als im März 2019.

+++ Behörden in RP sehen kaum Verstöße in Gastronomie +++

18 Uhr

Bei Kontrollen der Corona-Auflagen in der Gastronomie sind in Städten in Rheinland-Pfalz kaum Verstöße festgestellt worden. Es habe keine größeren Probleme gegeben, sagte ein Mainzer Stadtsprecher. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher der Stadt Trier: "Die Gastronomen geben sich wirklich große Mühe, die neuen Regelungen einzuhalten." Der Fokus des Ordnungsamtes liege im Gastronomie-Bereich derzeit darauf, zu informieren und aufzuklären. Ludwigshafen spricht ebenfalls von nur kleinen Beanstandungen in der Gastronomie oder bei der Maskenpflicht. Unterdessen kündigte der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister, Volker Wissing (FDP), im SWR an, dass weitere Lockerungen erst möglich seien, wenn sie aus Sicht der Landesregierung verantwortbar seien.

+++ Campingplätze begrüßen wieder erste Gäste +++

17:15 Uhr

Nach rund zweimonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie sind seit Montag viele Campingplätze in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet. Auch die rund 4.000 Hotels im Land dürfen wieder Touristen empfangen. Ob sie demnächst auch wieder von Gästen aus dem Ausland angesteuert werden können, soll sich bald entscheiden.

+++ Opel-Produktion in KL angelaufen +++

15:45 Uhr

Im Opel-Werk in Kaiserslautern wird seit heute wieder produziert. Nach Angaben des Unternehmens haben etwa 400 Menschen in Produktion und Verwaltung ihre Arbeit wieder aufgenommen. Das Werk in Kaiserslautern ist das erste in Deutschland, das wieder in Betrieb geht. Die anderen Werke werden nach Angaben eines Sprechers in den kommenden Tagen folgen.

+++ Derzeit 436 Corona-Infizierte in Rheinland-Pfalz

14:15 Uhr

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz um 15 neue Fälle auf 6.501 (+0,2 Prozent) gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte, sind aktuell 436 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 219 (+0,9 Prozent) an. Wieder genesen seien 5.846 Menschen.

+++ Weniger Verstöße gegen Corona-Regeln +++

14:00 Uhr

Die Verstöße gegen die Corona-Regeln an den Wochenenden sind aus Sicht der Polizei in Rheinland-Pfalz rückläufig. Wie das Innenministerium mitteilte, seien insgesamt 203 Verstöße festgestellt worden, davon 112 Mal wegen verbotenen Ansammlungen im öffentlichen Raum. Mehr als 70 Mal wurden Ordnungswidrigkeiten wegen des Nicht-Einhaltens des Mindestabstands von 1,50 Metern verhängt. Etwas häufiger als zehnmal fehlte eine Mund-Nasen-Bedeckung. Bei den landesweit 19 Versammlungen und Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen und Hygienebestimmungen habe es vor allem in Mainz und Koblenz Verstöße gegeben.

+++ Das Corona-Update am Mittag +++

13:15 Uhr

+++ Mann beendet nach rund neun Wochen die Quarantäne +++

12:45 Uhr

Für Arnaud Nicaise aus Winnweiler im Donnersbergkreis ist nach rund neun Wochen endlich die Entwarnung gekommen: Er darf die Quaränte verlassen. Immer wieder wurde er positiv auf Corona getestet. Als erstes genehmigte er sich ein Eis.

+++ Beratungen über Rennen auf dem Nürburgring +++

11:45 Uhr

Die Betreiber des Nürburgrings wollen erreichen, dass im Sommer auf der Eifelstrecke wieder Rennen stattfinden. Nach Angaben eines Sprechers gibt es darüber zurzeit unter anderem Gespräche mit den Veranstaltern des 24-Stunden-Rennens und der VLN Langstreckenmeisterschaft.

+++ Bleiben Freibäder in Kaiserslautern geschlossen? +++

9:45 Uhr

Ab dem 27. Mai dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz öffnen - doch in Kaiserslautern könnten die beiden Bäder geschlossen bleiben. Die Personalkosten liegen wegen der Hygiene-Auflagen laut Stadtverwaltung voraussichtlich doppelt so hoch wie normalerweise. Unklar sei noch, wie teuer die Schutzkleidung und Desinfektionsmittel werden. Zudem müssten die Bäder jeweils mittags einmal komplett geräumt und gereinigt werden. Der Stadtrat will heute Nachmittag eine Entscheidung treffen.

+++ Verfassungstag ohne Fest +++

8:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz wird wegen der Corona-Pandemie der Verfassungstag erstmals nicht als Bürgerfest gefeiert. Die Veranstaltung in Mainz zum 73. Jahrestag der Landesverfassung wird aber heute ab 10.30 Uhr live auf der Internetseite des Landtags übertragen. Am 18. Mai 1947 wurde die Verfassung für Rheinland-Pfalz verabschiedet.

+++ Hotels dürfen wieder öffnen +++

7:15 Uhr

In Rheinland-Pfalz dürfen ab heute Hotels und Jugendherbergen wieder öffnen sowie Ferienwohnungen wieder vermietet werden. Es gelten strenge Hygiene-Auflagen. Das Buchungsverhalten ist allerdings bisher noch verhalten