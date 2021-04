Mit breit angelegten Geschwindigkeitskontrollen will die Polizei von Mittwochmorgen um 6.00 Uhr an Raser in mehreren Bundesländern ausbremsen, auch in Rheinland-Pfalz.

Bei dem Blitzermarathon soll 24 Stunden lang kontrolliert werden. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel beteiligt sich die Polizeidirektion Kaiserslautern an der Aktion. In der Westpfalz wird unter anderem zwischen 8:30 und 12 Uhr an der B 270 beim Gelterswoog in Kaiserslautern geblitzt. Weitere Kontrollstellen gibt die Polizei nicht bekannt. Auch beim Polizeipräsidium Rheinpfalz werden keine Angaben gemacht, wo geblitzt wird.

Mit Laserpistolen und Spezialfahrzeugen

Das Polizeipräsidium Trier beteiligt sich ebenfalls an der Aktion. "Weil uns eure Sicherheit am Herzen liegt", wie das Präsdium auf Twitter mitteilte. Mehr Details gab es von der Verkehrsdirektion Mainz. Betroffen sind demnach die Autobahnen 60, 61, 63 und 643. Neben mobilen Blitzgeräten und Laserpistolen kommen auch die sogenannten ProViDa-Fahrzeuge zum Einsatz. Dabei handelt es sich um spezielle Autos, mit denen Radarkontrollen im fließenden Verkehr gemacht werden können.

Auch im Nachbarland Hessen wird geblitzt

Neben den Bundesländern Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz wird auch in Hessen geblitzt. In Wiesbaden wird beispielsweise im Gustav-Stresemann-Ring, in der Ludwig-Erhard-Straße sowie in der Rheingaustraße kontrolliert. Außerdem auch die A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Idstein. Zusätzlich stehen Blitzer auf der B42 zwischen Eltville und Erbach. Aus Rheinland-Pfalz befahren viele Pendler diese Straßen.

Aktion des europaweiten Polizeinetzwerkes

Die auch "Speedmarathon" genannte Aktion findet in mehreren europäischen Ländern statt. Organisiert wird er vom europaweiten Polizeinetzwerk "European Roads Policing Network", das die Zahl der Unfallopfer senken will.