Ein kleines Blitzlicht und kurz darauf landet der Strafzettel im Briefkasten... Oder die Polizei winkt Autofahrer direkt raus, wenn sie zu schnell unterwegs waren. In dieser Woche passiert das besonders oft - denn der Blitzermarathon läuft. Am Mittwoch ist der Schwerpunkttag mit vielen Radarkontrollen im Land, auf Autobahnen, Bundesstraßen und in Ortschaften. Auch rund um Idar-Oberstein war die Verkehrspolizei auf der Suche nach Tempo-Sündern...