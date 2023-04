Blitzermarathon am Freitag auch in Rheinland-Pfalz

Autofahrerinnen und Autofahrer wären gut beraten, am Freitag besonders genau auf Tempolimits zu achten. Sonst könnten sie nämlich unerwartet geblitzt werden.

Europaweit geht es am Freitag Rasern an den Kragen: Verkehrspolizisten im In- und Ausland beteiligen sich am sogenannten Blitzermarathon. Auch in Rheinland-Pfalz hat die Polizei verstärkt mobile Radarfallen im Einsatz, um Temposünder zu überführen. Wo genau die Blitzer stehen, konnte das Landesinnenministerium nicht verraten.

Ein Sprecher sagte, das Ministerium lege nicht fest, an welchen Stellen kontrolliert werde, sondern lasse den einzelnen Polizeidirektionen im Land freie Hand. Das werde in Rheinland-Pfalz anders gehandhabt als in anderen Bundesländern, wo zum Teil die Kontrollpunkte vorher konkret bestimmt und bekannt gegeben werden.

Die Polizei selbst hält sich zu den Standorten ihrer Radarfallen am Freitag in Rheinland-Pfalz weitgehend bedeckt. So hieß es im Vorfeld zwar, dass auch Unfallschwerpunkte wie Schulen, Kitas, Altenheime, Autobahnauffahrten und gefährliche Kurven in den Blick genommen würden. Gleichzeitig lege man aber keinen besonderen Fokus auf bestimmte Örtlichkeiten. Geblitzt werden könne im Prinzip überall. Das Polizeipräsidium Mainz beteiligt sich nach eigenen Angaben nicht mit verstärken Kontrollen am Blitzermarathon. Es werde so kontrolliert wie immer.

Viele Bundesländer beteiligen sich

In Deutschland machen nach Angaben des ADAC zehn der 16 Bundesländer beim Blitzermarathon mit. Er ist der Höhepunkt der Europäischen Speedwoche vom 17. bis 23. April, zu der das Verkehrspolizei-Netzwerk "Roadpol" aufgerufen hat. Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hatten im Vorfeld erklärt, dass sie nicht nur während des Blitzermarathons, sondern auch an anderen Tagen der Speedwoche verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchführen werden. In Rheinland-Pfalz wurden die Kontrollen in der Speedwoche zwar nicht flächendeckend verstärkt, wohl aber in einigen Regionen - beispielsweise rund um Ludwigshafen, Koblenz und Germersheim.

Unfallrisiko überhöhte Geschwindigkeit

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle in Rheinland-Pfalz. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz teilte mit, allein in seinem Zuständigkeitsbereich habe es im Jahr 2022 insgesamt 1.896 Verkehrsunfälle wegen überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit gegeben.

Zu schnelles Fahren ist teuer

Wer mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt wird, für den kann es teuer werden. Schon 10 km/h mehr als erlaubt können innerorts ein Bußgeld von 30 Euro nach sich ziehen. Auch Punkte in Flensburg sind möglich, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h überschritten wurde. Ab einer Überschreitung von 26 km/h droht ein Fahrverbot.

Außerorts droht Autofahrern, die mehr als 20 km/h zu schnell unterwegs sind, neben einem Bußgeld von 100 Euro auch ein Punkt in Flensburg. Ab 26 km/h überhöhter Geschwindigkeit droht ein Fahrverbot von einem Monat.

Was bringen Blitzermarathons?

Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz anlässlich des Blitzermarathons mitteilt, sollen die Verkehrskontrollen die Unfallzahlen und die Zahl der Verkehrstoten senken. Es gehe nicht darum, am Freitag möglichst viele Verkehrssünder zu erwischen, sondern man wolle die Risiken von überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Die Polizeikräfte würden bei ihren Kontrollen deshalb auch an die Einsicht der Verkehrsteilnehmenden appellieren, niemals die Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten und die Geschwindigkeit der jeweiligen Situation anzupassen.

Ob Blitzermarathons das Verhalten von Rasern jedoch langfristig ändern, ist fraglich. Eine Studie der Universität Passau aus dem vergangenen Jahr hat ergeben, dass der Effekt eines Blitzermarathons schnell verhalle und viele Autofahrer danach trotzdem wieder zu schnell unterwegs seien.