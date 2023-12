Land beteiligt sich an europaweiten Geschwindigkeitskontrollen

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich am Donnerstag Polizeipräsidien an verstärkten Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen beteiligt. Das teilten etwa die Polizeipräsidien in Koblenz, Trier und Kaiserslautern mit. Die europaweite Aktion wird umgangssprachlich oft "Blitzermarathon" genannt. Es gibt sie einmal im Jahr.