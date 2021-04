Zur Sache Rheinland-Pfalz Einen ausführlichen Bericht zu dem Thema gibt es in Zur Sache Rheinland-Pfalz um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Marcus M. aus Kusel fuhr genau 21 km/h zu schnell. 80 waren erlaubt. Geblitzt wurde er mit 101 auf der A 65 bei Wörth. Ihm droht dafür ein Punkt in der Flensburger Kartei. Allerdings ist der 39-jährige Lehrer zum Anwalt gegangen und der hat einen Datenschutzverstoß der Zentralen Bußgeldstelle in Rheinland-Pfalz festgestellt. Die nämlich hatte zeitgleich mit dem Anhörungsbogen an den Fahrzeughalter auch eine Anfrage an das Fahrerlaubnisregister nach Flensburg geschickt. So wollte sie ermitteln, ob der Mann dort bereits einschlägig verzeichnet ist. Genau das aber darf sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine solche automatisierte Abfrage verstoße gegen den Datenschutz, konstatierte der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte für Datenschutz. Und jetzt hofft der Autofahrer aus Kusel, dass sich vor dem Amtsgericht Kandel einiges zu seinen Gunsten verändern könnte. Er hat jetzt Chancen, um den Punkt in Flensburg herumzukommen. Myriam Schönecker mit den Hintergründen.

Rechtsanwalt Alexander Gratz