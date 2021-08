Viele Menschen im Südwesten waren in den Tagen von Unwettern geplagt. Überschwemmte Straßen, umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller. Das ist jetzt erstmal vorbei, sagt Diplom-Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun. Es wird kühler, am Wochenende auch wieder mal trocken und freundlicher.

Viele fragen sich aber, wenn sie einen Blitz sehen und der Donner erst eine ganze Weile später zu hören ist: Wie weit ist das Gewitter von meinem Standort entfernt? Das lasse sich einfach ausrechnen, sagt Hausen, in dem man die Sekunden vom Blitz bis zum Donner zählt und diese Zahl durch drei dividiert. Dann erhält man ungefähr die Entfernung in Kilometern. mehr...