Ganz Rheinland-Pfalz bleibt mindestens bis zum November 2021 Sperrgebiet wegen der Blauzungenkrankheit. Die für Menschen ungefährliche Tierseuche war hier zum bislang letzten Mal im November 2019 ausgebrochen, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte. Sperrgebiet bedeutet in diesem Fall, dass der Tierhandel - etwa mit Rindern - stark eingeschränkt wird. Ausnahmen sind unter Auflagen möglich, etwa wenn die Tiere nachweislich geimpft sind oder die Erregerfreiheit mit einer Untersuchung festgestellt wird. Die Blauzungenkrankheit war im Dezember 2018 in Baden-Württemberg aufgetreten und erreichte im Januar 2019 Rheinland-Pfalz. "Es war der erste Nachweis im Land seit Mai 2009", teilte das LUA mit.