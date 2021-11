Black Friday lockte auch Schnäppchenjäger in RLP

Der sogenannte Black Friday ist der Startschuss für große Rabattaktionen im Einzel- und Onlinehandel. Am Freitag ging es mit den Angeboten auch in Rheinland-Pfalz wieder los. Die Gewerkschaft ver.di hatte aber zu Protesten aufgerufen.

Die Gewerkschaft wendete sich an die Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon. Dabei ist auch das Versandzentrum in Koblenz. Die Gewerkschafter kritisieren Dumpinglöhne und Steuerumgehung bei Amazon. Die Löhne der Mitarbeiter blieben auf der Strecke, hieß es.

Schnäppchenjäger dürften diese Aspekte allerdings bei ihrer Suche nach billigen Weihnachtsgeschenken unbeeindruckt lassen. Einer aktuellen Unternehmens-Umfrage zufolge stand die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher in den Startlöchern, um beim diesjährigen Black Friday mit an Bord zu sein.

Mehr Shoppingtouren trotz Corona in "Präsenz" geplant

Dem Onlinehandel kommt Umfragen zufolge auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle zu, allerdings gaben rund 40 Prozent der Befragten an, sowohl in den Läden als auch im Netz auf Schnäppchenfang gehen zu wollen. Ausschließlich in Geschäften nach Weihnachtsgeschenken stöbern zu wollen, haben aber laut Umfrage nur fünf Prozent der Verbraucher vor. Experten sehen daher kein erhöhtes Ansteckungsrisiko in Bezug auf Corona.

Süßer die Kassen nie klingeln

Der Aktionstag gehört inzwischen zu einem der umsatzstärksten Verkaufstage im Jahr. Der Einzelhandel erwartet nach einer Prognose des Handelsverbands Deutschland (HDE) zusammen mit dem folgenden Cyber Monday Rekordumsätze in Höhe von rund 4,9 Milliarden Euro. Obwohl Rabatte locken, wurde die Preisschraube aufgrund der Corona-Pandemie vielerorts deutlich angezogen.

Engpass bei Unterhaltungselektronik

Mancher Kunde wird sich bei der Geschenkeauswahl flexibel zeigen müssen, gibt es doch pandemiebedingt Lieferengpässe bei einer Reihe von Produkten. Besonders betroffen sind Elektronikartikel wie die neuesten Playstations oder die aktuellsten Edel-Smartphones. Allerdings gebe es aufgrund der Pandemie auch einen erheblichen Überschuss an Ladenhütern, so die Handelsexperten. Darum sollten Käufer überlegen, ob nicht auch die Ware von der letzten Lockdown-Zeit ein schönes Geschenk sein könnte. Und der wahre Sinn des Weihnachtsfests soll ja bekanntlich sowieso bei den inneren Werten liegen.