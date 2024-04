per Mail teilen

Das Bistum Trier hat als erstes Bistum in Deutschland einen AfD-Politiker aus einem kirchlichen Gremium entlassen. Der Politiker Christoph Schaufert ist Landtagsabgeordneter im Saarland und war gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates der Kirchengemeinde in Neunkirchen an der Saar. Der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg sagte dem SWR, er sehe keine Vertrauensbasis mehr für eine Zusammenarbeit. Schon im Februar hatten alle deutsche Bischöfe eine Erklärung abgegeben, dass die AfD einen völkischen Nationalismus vertrete, der mit dem Christentum unvereinbar sei.