Bischof Bätzing entschuldigt sich für Versagen der Kirche

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat sich dafür entschuldigt, dass die katholische Kirche zahllose Menschen durch die Verurteilung ihrer persönlichen Lebensweisen an den Rand gedrängt hat. Die Institution Kirche habe versagt, weil sie Urteile gefällt und Menschen ausgegrenzt habe, statt ihnen Halt zu geben, so Bätzing. Dafür könne er nur demütig um Verzeihung bitten, schrieb der Vorsitzende der Bischofskonferenz in einem "Wort der Ermutigung" zum ersten Sonntag der Fastenzeit. Dabei nahm er Bezug auf die Initiative #OutInChurch, in der sich 125 kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer queeren Lebensweise bekannten, also zu einer privaten Lebensführung jenseits von traditionellen Konzepten männlicher und weiblicher Identitäten.