Am Karfreitag blicken Bischöfe in Rheinland-Pfalz sowie in ganz Deutschland auf das Leid in der Pandemie und der Gesellschaft.

Trierer Bischof plädiert für Schweigen bei Antwortlosigkeit

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat unterstrichen, dass es auch wichtig sein kann, einmal nichts zu sagen. "Manchmal ist es besser zu schweigen und zu bleiben, weil man ehrlich zugeben muss, keine Antwort zu haben; weil man spürt, dass eine vermeintliche Antwort nicht hilft - jetzt nicht hilft", sagte er laut Predigttext an Karfreitag im Trierer Dom.

Somit sei Gottes Schweigen an Karfreitag ein Zeichen für Wahrhaftigkeit, von Solidarität mit denen, die einsam und ohne Antwort lebten oder sterben müssten. Am Karfreitag erinnern Christen an das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz. Er ist zudem ein sogenannter stiller Feiertag.

Mainzer Bischof Kohlgraf fordert Handeln ohne Berechnung

Der Mainzer katholische Bischof Peter Kohlgraf hat die Christen aufgefordert, sich den leidenden Menschen zuzuwenden. Wer auf den gekreuzigten Jesus schaue, solle Mitleid lernen und sensibel bleiben für die Not anderer, sagte Kohlgraf laut Text am Karfreitag im Mainzer Dom. Wer andere Menschen nur als Konkurrenten oder als Zweck für sich sehe, müsse die Perspektive wechseln und beginnen, ohne Berechnung zu handeln.

Jesus sei nicht mit einem theoretischen Seelsorgekonzept oder mit großen Plänen losgezogen, sagte Kohlgraf. Er habe offenbar einen Blick gehabt für das, was bei diesem oder jenem Menschen notwendig gewesen sei. Und dann habe er konkret geholfen. "Wer auf Jesus, den Gekreuzigten schaut, sieht nicht weg, sondern er stellt sich dem leidenden Menschen, er schaut ihm ins Gesicht."

Generalvikar Andreas Sturm: Auch in Kirche gebe es Leid

Der Generalvikar des Bistums Speyer, Andreas Sturm, hat zum Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden aufgerufen. Im Bild des Kreuzes seien heute die zu erkennen, die unter Hunger und Krieg litten oder in Flüchtlingslagern lebten, sagte Sturm, der den erkrankten Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann vertrat. Sturm erinnerte auch an das Leid der Corona-Opfer und ihrer Angehörigen und an die Belastung von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern. Leiden gebe es aber auch in der Kirche, wenn sich Menschen wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung oder wegen Brüchen in ihrer Lebensgeschichte zurückgesetzt fühlten.

Pfälzische Kirchenpräsidentin Wüst: Tod Jesu könne trösten

Nach Ansicht der pfälzischen Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst kann der Tod Jesu am Kreuz auch trösten. Sogar der Gottessohn habe sich am Kreuz von seinem Vater verlassen gefühlt, sagte Wüst. Der Satz "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen" zeige verzweifelten Menschen, dass es nicht eigenes Versagen sei, wenn sich Gott entziehe. Doch Gott lasse niemanden dauerhaft im Stich. Die letzten Worte Jesu "Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist" machten deutlich, dass der Mensch nicht alleine die Verantwortung trage. Diese Erkenntnis könne helfen, Frieden zu finden im Leben und über das Leben hinaus.

Bischof Georg Bätzing wendet sich gegen Verdrängung

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, wandte sich gegen eine Verdrängung von Problemen und warb für ein rechtes Maß an Erinnern und Vergessen, Festhalten und Loslassen. "Das gilt für uns Einzelne wie auch für die Gesellschaft." In der Corona-Pandemie habe es beispielsweise ein kollektives Verdrängen nach dem ersten Lockdown gegeben.

Der Limburger Bischof Georg Bätzing (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/Boris Roessler/dpa

"Die Quittung dafür haben wir mit einer massiven zweiten Welle der Pandemie bekommen." Familien, Senioren, Geschäftsleute, Kleinunternehmer, Kita-Kinder, Schüler, Pflegerinnen, Ärzte und die beinahe 80.000 Verstorbenen hätten dafür einen hohen Preis gezahlt. "Wegdrücken löst echte Probleme nicht. Nach aller Erfahrung kommen sie mit Wucht zurück" betonte Bätzing.

Und auch auf anderen Feldern verdrängten die Menschen oftmals: Kriege, Hungerkatastrophen, Flucht, Klimaveränderungen, Schattenseiten von Fortschritt, Liberalismus und individueller Selbstbestimmung wie Armut, Druck auf Alte und Kranke zur Beendigung ihres Lebens und Abtreibung.