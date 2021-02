per Mail teilen

Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer ist laut neuer Daten aus Israel hochwirksam. Bei Menschen, die zwei Impfdosen bekommen haben, gab es danach nach zwei Wochen fast 96 Prozent weniger Infektionen als bei Nichtgeimpften.

Zudem soll es mit dem Stoff fast keine schweren Krankheitsverläufe mehr geben. In Israel ist inzwischen fast die Hälfte der gut neun Millionen Einwohner gegen Corona geimpft. Nach der bislang noch nicht veröfentlichten Studie zur Wirkung des Corona-Impfstoffs könnte dieser auch vor einer Infektion mit dem Erreger schützen. Bislang gab es nur Erkenntnisse, inwiefern das Mittel vor Erkrankungen schützt.

Der Wirkstoff sei "hocheffektiv" bei der Verhinderung von Infektionen mit Sars-CoV-2, heißt es nun in einem Manuskript zu einer Studie der beiden Hersteller zusammen mit dem israelischen Gesundheitsministerium. Allerdings schreiben die Studienautoren auch, dass ihre Herangehensweise dazu führen könnte, dass der Effekt der Impfung auf Infektionen überschätzt wird.

Biontech und Gesundheitsministerium äußern sich nicht

Die Studienergebnisse sind schwierig zu beurteilen. So sind sie auch noch nicht in einem von Fachexperten beguachteten Fachjournal veröffentlicht. Das Manuskriegt liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Biontech wollte das Dokument auf Anfrage am Sonntag nicht kommentieren. Auch das Gesundheitsministerium äußerte sich nicht dazu. Das Studienmanuskript basiert auf israelischen Gesundheitsdaten von Geimpften und Ungeimpften.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich sehr optimistisch über die Ergebnisse der Studie. Bislang war unklar, inwieweit der Impfstoff von Biontech/Pfizer Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindert. Denn die ersten Ergebnisse einer großen klinischen Untersuchung mit mehr als 40.000 Probanden bezogen sich nicht auf Infektionen, sondern auf Erkrankungen. Dieser frühen Studie zufolge hat der Biontech-Impfstoff bezogen auf Erkrankungen eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Das bedeutet, dass unter den Probanden einer geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen einer Kontrollgruppe. Um die Pandemie schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, sollen aber nicht nur Erkrankungen verhindert, sondern auch Infektionsketten unterbrochen werden.