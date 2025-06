9:45 Uhr

In manchen Restaurants in der Region Trier bringen Roboter inzwischen das Essen. Doch wie kommt das bei den Kollegen an? Wissenschaftler der Universität Trier haben dazu etwas Überraschendes herausgefunden. Nämlich, dass Servicekräfte emotionale Beziehungen zu Robotern aufbauen können. Die Forschenden haben dazu einen Service-Roboter sechs Wochen lang in der Trierer Uni-Mensa getestet. Das Ergebnis: Sie vermenschlichten den Roboter und unterstellten ihm einen eigenen Willen. Das sei typisch für den Umgang mit Technologie, sagen die Wissenschaftler, vor allem wenn diese menschenähnlich aussieht und auftritt. Das Ausmaß habe die Forscher überrascht. Mehr Details zu dieser Studie lest ihr im Artikel: