9:45 Uhr Ahrallee soll wiederhergestellt werden Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat gestern beschlossen, dass die Ahrallee zunächst provisorisch wiederhergestellt werden soll. Sie war durch die Flutkatastrophe vor mehr als zwei Jahren zerstört worden. Aktuell ist die Allee entlang der Ahr eine Schotterstrecke. Sie soll nun bis zur endgültigen Gestaltung eine vier Meter breite Asphaltdecke bekommen. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben der Stadtverwaltung Bad Neuenahr- Ahrweiler im Dezember beginnen und knapp 900.000 Euro kosten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

9:44 Uhr Chaos am Autobahnkreuz Süd Am Morgen ist es rund ums Autobahnkreuz Mainz-Süd zu kilometerlangen Staus im Berufsverkehr gekommen. Ein Lkw war gegen eine mobile Leitplanke gefahren und hatte diese in den Gegenverkehr geschoben. Dadurch war eine Fahrspur Richtung Bingen blockiert. Der LKW-Fahrer fuhr nach dem Unfall laut Polizei einfach weiter. Wegen der versperrten Fahrbahn kam es zu Staus bis zum Hechtsheimer-Tunnel. Die Autobahnmeisterei Heidesheim musste die Leitplanke mit einem Kran wieder an die richtige Stelle setzen. Dazu wurde die A60 Richtung Darmstadt kurz gesperrt . Wer etwas von dem Unfall mitbekommen hat, soll sich bei der Autobahnpolizei melden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

9:41 Uhr BioNTech stellt Zwischenergebnisse neuer Krebsstudie vor Das Mainzer Forschungsunternehmen BioNTech hat Zwischenergebnisse aus seiner neuen Krebs-Studie vorgestellt. Demnach konnte bei fast allen Teilnehmern der Studie das Wachstum der Tumore gestoppt werden. Bei mehr als der Hälfte seien die Tumore sogar geschrumpft, gibt BioNTech bekannt. BioNTech-Mitbegründerin Türeci sagte, man wolle dazu beizutragen, das Behandlungsergebnis für eine Reihe von Tumoren zu verbessern. Insgesamt nehmen 44 Patienten an der Testphase teil. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 9:30 Uhr

8:57 Uhr Prozess in Koblenz: Beihilfe zur Schwarzarbeit Und wir schauen auf einen weiteren Prozess: Von heute an stehen in Koblenz drei Angeklagte wegen Beihilfe zur Schwarzarbeit vor Gericht. Sie sollen dabei geholfen haben, die Sozialkassen um rund 29 Millionen Euro zu prellen. Die drei Angeklagten sollen den Haupttätern dabei geholfen haben, Schwarzarbeit in der Baubranche zu finanzieren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2024 um 8:30 Uhr

8:50 Uhr Wegen Post auf Facebook vor Gericht Ein Mann aus Mainz steht heute wegen eines Posts auf Facebook vor dem Mainzer Amtsgericht. In dem Post soll er mehrere Politiker als Terroristen bezeichnet haben. Der Post war laut Anklage aufgemacht wie das Plakat bei einer Terrorfahndung. In dem Post mit dem Klarnamen des Mannes aus Mainz seien die Gesichter mehrerer damals aktiver Politiker zu sehen gewesen: Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Markus Söder und Winfried Kretschmann. Außerdem die Gesichter des Virologen Christian Drosten und des RKI-Chefs Lothar Wieler. Darunter habe sinngemäß gestanden: Die Belohnung für Hinweise für die Festnahme der Politiker seien die Freiheit aller Bürger, sowie die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Wahrscheinlich ein Verweis auf die damals verhängten Maßnahmen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Weil die üble Nachrede bei Politikern gesetzlich besonders schwer geahndet wird, droht dem Mann aus Mainz eine Gefängnisstrafe von bis zu 5 Jahren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 8:30 Uhr

8:41 Uhr Ersatzbusse auf Bahnstrecke Zweibrücken-Saarbrücken Auf der Bahnstrecke Saarbrücken - Zweibrücken fahren seit heute Morgen keine Züge. Die Bahn hat mitgeteilt, dass auf der Strecke Reparaturarbeiten stattfinden. Vorher angekündigt war das nicht. Weil die Strecke deshalb komplett gesperrt ist, fahren zwischen dem Zweibrücker und dem Saarbrücker Hauptbahnhof Ersatzbusse. Mit ihnen dauert es deutlich länger als mit dem Zug. Außerdem fahren die Busse zu anderen Zeiten und teils auch nicht direkt an den Bahnhöfen ab. Wie lange die Reparaturarbeiten dauern, ist noch nicht klar. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 8:30 Uhr

7:55 Uhr Kartoffelbauer muss Rucolabauer entschädigen Ein Kartoffelbauer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis muss einem Landwirt knapp 80.000 Euro Entschädigung zahlen. Das Spritzmittel des Kartoffelbauern hatte die Rucola-Ernte des Feld-Nachbarn vernichtet, urteilte das Oberlandesgericht Zweibrücken. Die giftige Chemikalie war durch Windböen auf dem Nachbaracker gelandet. Darüber berichtete SWR4 RLP am 24. Oktober 2023 um 7:30 Uhr

7:39 Uhr Roboter hilft bei Operation von Knieprothesen Roboter im OP - das gibt es mittlerweile immer öfter. Im St. Marienstiftskrankenhaus in Ludwigshafen hilft jetzt ein Roboter bei Knieprothesen-Operationen. Der Roboter unterstützt direkt den operierenden Arzt: Video herunterladen (58,3 MB | MP4)

7:22 Uhr Verrückte Sache: Seife aus Insektenlarven Könnt ihr euch vorstellen, mit Seifen aus Larvenfett eure Hände zu waschen? Klingt erstmal sehr seltsam, könnte aber bald Realität werden. Denn in der Hochschule Bingen wird zu besonderen Insektenlarven geforscht, deren Fette womöglich Produkte wie Kokosfett und Palmkernöl ersetzen könnten. Die ganze Story lest ihr auf unserem Instagram-Kanal:

7:13 Uhr Kommt der erste 3D-Zebrastreifen in RLP? In Österreich und Island gibt es sie schon länger: Zebrastreifen, die auf die Straße gemalt werden und durch eine optische Täuschung dreidimensional wirken. Ziel ist, dass Autofahrer langsamer fahren und früher bremsen. In Ludwigshafen entscheidet sich heute Abend, ob einem Antrag der Ortsbeiratsfraktion "Grünes Forum Südliche Innenstadt" stattgegeben wird und der erste 3D-Zebrastreifen nach RLP kommt. Was dafür und was dagegen spricht, haben meine Social-Media-Kollegen aufbereitet:

7:02 Uhr Weihnachtsbäume werden etwas teurer Eigentlich wollte ich ja noch nicht über Weihnachten schreiben, aber nun tue ich es doch, denn Weihnachtsbäume werden in diesem Jahr etwas teurer. Das teilte der Branchenverband genau zwei Monate vor Weihnachten der Deutschen Presseagentur mit. Grund sind unter anderem höhere Löhne und gestiegene Transportkosten. Für Nordmanntannen zum Beispiel steigt der Preis auf voraussichtlich etwa 21 bis 29 Euro pro laufenden Meter. Das wäre in der Spitze ein Euro mehr als im vergangenen Jahr.

6:49 Uhr ...und sonst so am 24. Oktober?... ...1953: Im Mainzer Schloss wird der Bund Deutscher Karneval gegründet. Seinen Sitz hat der Verein aber im saarländischen Bexbach. Ihm gehören nach eigenen Angaben mittlerweile 5.300 Vereine aus ganz Deutschland mit mehr als 2,6 Millionen Mitgliedern an. Der Hauptzweck des Vereins ist es, das karnevalistische Brauchtum zu fördern, aber auch zu archivieren. ...1968: In München kommt die deutschsprachige Fassung des Musicals "Hair" von Galt MacDermot im Theater an der Brienner Straße zur Erstaufführung. Hair Musical, 24.Oktober 1968 München IMAGO IMAGO / Heinz Gebhardt ...1993: Bei den Fecht-Europameisterschaften in Linz siegt Anja Fichtel-Mauritz im Florett der Damen. Zuvor hatten Patrick Draenert mit dem Degen und Felix Becker mit dem Säbel Einzel-Goldmedaillen gewonnen. ...2003: Mit der Landung der Concorde in London endet nach 34 Jahren die Ära des "fliegenden Kugelschreibers". Zum letzten offiziellen Flug startete die Concorde am 23. Oktober in New York. British Airways und Air France hatten sich im April 2003 aus Kostengründen zur Einstellung ihrer Concorde-Flüge entschieden. ...2007: China bringt seine erste Sonde auf den Weg zum Mond. Eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 3" startet mit dem Orbiter "Chang'e 1" vom Raumfahrtzentrum Xichang in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.

6:42 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin findet ein Deutsch-Ukrainisches Wirtschaftsforum statt. Für die Bundesregierung werden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprechen. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal wird vor Ort sein, Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet. Im Mittelpunkt der Konferenz sollen Investitionsvorhaben deutscher Unternehmen in der Ukraine stehen. Deutschland will eine wichtige Rolle beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg spielen. Die EU-Kommission hat angekündigt, die Windkraft in Europa weiter vorantreiben und Genehmigungsverfahren stärker beschleunigen zu wollen. Dafür legt die Brüsseler Behörde nun einen Aktionsplan vor, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon Mitte September angekündigt hatte. Demnach will die Kommission eng mit der Industrie und den Mitgliedsstaaten zusammenzuarbeiten. Popstar Britney Spears veröffentlicht ihre Autobiografie "The Woman in Me". Das Buch erscheint zeitgleich im englischen Original und auf Deutsch. Spears gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. 2008 hatte ihr Vater die Vormundschaft über die Musikerin übernommen, nachdem diese wegen privater und beruflicher Probleme psychisch zusammengebrochen war. Vor zwei Jahren war Spears dann nach langem gerichtlichen Kampf aus dieser Vormundschaft wieder entlassen worden.

6:08 Uhr So wird das Wetter heute: Anfangs etwas regnerisch Der Dienstag beginnt im Westen regnerisch. Ansonsten ist es im Land trocken und bewölkt. Später reißt die Wolkendecke aber überall auf bei Höchstwerten um 15 Grad. Die dann nicht mehr so tollen Aussichten für die kommenden Tage überlasse ich lieber unserem SWR-Wetterexperten Sven Plöger : Video herunterladen (25 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Am Amtsgericht Frankenthal startet ein Prozess wegen Volksverhetzung. Ein 56-Jähriger soll in einem Internet-Post auf Facebook alle Asylbewerber in Deutschland als faul und kriminell bezeichnet haben, so die Staatsanwaltschaft. Laut Gericht hat der Angeklagte Einspruch gegen einen gegen ihn erlassenen Strafbefehl eingelegt. Im ältesten Kino von Mainz, dem Programmkino "Capitol", läuft am Abend zum vorerst letzten Mal ein Film. Im zugehörigen "Palatin"-Kino sind am Mittwoch die letzten Vorstellungen. Die Programmkinos machen danach zu. Das Gebäude, in dem das "Palatin"-Kino ist, soll abgerissen werden und ein Neubau entstehen. Zuletzt waren Gespräche der Kinobetreiber mit der Stadt Mainz und dem neuen Inhaber des Gebäudes über eine gemeinsame Zukunft gescheitert. Der Ortsbeirat Süd in Ludwigshafen diskutiert am Abend über einen 3D-Zebrastreifen. Der sieht für Autofahrer so aus, als ob die Streifen über der Straße schweben. Der Effekt soll dafür sorgen, dass Autofahrer bremsen. In Ländern wie Großbritannien oder Österreich gibt es solche Zebrastreifen bereits - Rheinland-Pfalz hat noch keinen. Die Ortsbeiratsfraktion "Grünes Forum Südliche Innenstadt" in Ludwigshafen möchte das ungewöhnliche Projekt für die Straße vor einer Grundschule beantragen. Der 3D-Zebrastreifen - so sieht er aus - hier in Österreich dpa Bildfunk Picture Alliance