Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit - wenige Stunden vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

"Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen", wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. "Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern."

Weil die Kritik am schleppenden Impfstart, den Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller und den Problemen bei der Terminvergabe nicht abreißt, will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag mit den Ministerpräsidenten, Bundesministern und Vertretern der Pharmabranche über die Lage beraten. Zahlreiche Politiker und Verbandsvertreter haben mehr Klarheit über Zeitpläne, Prioritäten für Bevölkerungsgruppen und verfügbare Impfstoffe gefordert.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädierte in einem Brief an Merkel für einen nationalen Impfplan.

Hohe Erwartungen an Impfgipfel auch in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz erwartet heute 40.000 Impfdosen

Rheinland-Pfalz hatte wegen ausbleibender Lieferungen zuletzt Erstimpfungen in den Impfzentren um drei Wochen verschieben müssen. Heute soll das Land neuen Impfstoff erhalten. Das Gesundheitsministerium rechnet mit rund 35.000 Dosen von Biontech und rund 5.000 von Moderna.

Wann und in welchem Umfang der neu zugelassene Impfstoff von Astrazeneca nach Rheinland-Pfalz kommt, ist noch unklar. Über die Ergebnisse des Treffens informiert Ministerpräsidentin Dreyer am Montagabend ab 18 Uhr in einer Pressekonferenz, die hier von SWR Aktuell im Livestream übertragen wird.