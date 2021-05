Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sorgt das Thema Aufhebung von Impfpatenten für hitzige Debatten. Die US-Regierung hatte eine Aussetzung der Patente vorgeschlagen. Impfstoffhersteller lehnen das aber ab.

"Zur Überwindung der Pandemie bringen Patentfreigaben gar nichts", teilte der Verband Forschender Arzneimittelhersteller mit. Niemand könne in weniger als sechs Monaten eine Produktion hochziehen. "Und im nächsten Jahr werden die jetzigen Hersteller schon nach heutigem Planungsstand mehr Impfstoffdosen produzieren, als die Weltbevölkerung benötigt", sagte Verbandspräsident Han Steutel.

Herstellung ein komplexer Vorgang

Ähnlich skeptisch reagierte am Donnerstag auch Biontech. Der Herstellungsprozess von mRNA sei ein komplexer Prozess, der über mehr als ein Jahrzehnt entwickelt worden sei, teilte das Mainzer Unternehmen mit. Es brauche erfahrenes Personal und ganz bestimmte Rohmaterialien zur Herstellung.

Wenn eine dieser Anforderungen nicht erfüllt sei, könnten Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs weder vom Hersteller noch vom Entwickler gewährleistet werden. "Dies könnte die Gesundheit der Geimpften gefährden."

Biontech: Patentfreigabe kein Garant für mehr Impfdosen

Ein weiteres Problem sieht Biontech in der nicht effizienten Nutzung von wichtigen Rohstoffen. Dadurch könne die Menge der produzierten Impfdosen reduziert werden. Patente seien nicht der begrenzende Faktor für die Produktion und Versorgung mit Impfstoff. "Sie würden kurz- und mittelfristig die weltweite Produktion und Versorgung mit Impfstoffen nicht erhöhen." Der Aktienkurs des Unternehmens ist am Donnerstag bereits deutlich gefallen. Dabei hatte das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen im vergangenen Jahr zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben.

Vorstoß von US-Regierung

Zuletzt hatte die US-Regierung vorgeschlagen, dass Pharmafirmen vorübergehend den Patentschutz auf ihre Corona-Impfstoffe verlieren. Hersteller in aller Welt könnten dann die Impfstoffe produzieren, ohne Lizenzgebühren an die Unternehmen zu zahlen, die Mittel entwickelt hatten. Biontech und sein US-Partner Pfizer stellen eines von derzeit vier in der EU zugelassenen Vakzine gegen Corona her. Es basiert auf der neuartigen mRNA-Technologie.