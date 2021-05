Mehr als 450 Millionen Impfdosen gegen Corona hat Biontech weltweit an 91 Länder ausgeliefert. Bis Ende des Jahres sollen insgesamt drei Milliarden Dosen produziert werden.

Die Impfstoffe gegen das Coronavirus haben Biontech in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro beschert, im Vorjahresquartal waren es nur 27,7 Millionen Euro. Unterm Strich blieben nach Abzug von Steuern und Abgaben rund 1,13 Milliarden Euro Gewinn. Auch für das kommende Jahr seien bereits erste Lieferverträge für den Impfstoff unterzeichnet worden, teilte Biontech mit. Geplant sei, 2022 nochmal mehr als drei Milliarden Impfdosen zu produzieren.

Biontech expandiert nach Asien

Bis 2023 soll ein neues Werk in Singapur entstehen, teilte Biontech heute mit. Die Produktionsstätte solle die weltweite Versorgung mit mRNA-basierten Impfstoffen ermöglichen sowie eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei möglichen zukünftigen Pandemien in Südostasien bieten. In Singapur plant Biontech zugleich einen regionalen Hauptsitz. Auch in der amerikanischen Stadt Cambridge, Massachusetts, hat Biontech bereits einen US-Hauptsitz eröffnet.

In Singapur soll eine Bandbreite an neuen mRNA-Impfstoffen und -Therapeutika gegen Infektionskrankheiten und Krebs produziert werden. Das Werk werde planmäßig mehrere hundert Millionen Dosen im Jahr produzieren können, teilte Biontech mit.

Erstmals schwarze Zahlen in 2020

Biontech hatte Ende März 2021 seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr 2020 vorgelegt und dabei erstmals einen Gewinn gemeldet, 15 Millionen Euro, nach einem Verlust von 180 Millionen Euro in 2019. Auch bei den Erlösen ging es 2020 nach oben: Das Unternehmen erzielte gut 482 Millionen Euro.

Aufhebung des Patentschutzes

Die Diskussion, den Patentschutz für die Corona-Impfstoffe aufzuheben, sieht Biontech kritisch. Patente seien nicht der begrenzende Faktor für die Produktion oder Versorgung mit ihrem Impfstoff, teilte Biontech am 6. Mai 2021 dem SWR mit. Patente würden kurz- und mittelfristig nicht die weltweite Produktion und Versorgung mit Impfstoffdosen erhöhen. Der Aufbau von neuen Produktionsstätten würde in der Regel bis zu einem Jahr dauern. Darüber hinaus verweist man bei Biontech auf andere Faktoren, die bei der Herstellung des mRNA-Impfstoffs eine Rolle spielten, wie erfahrenes Personal, qualifizierte Rohmaterialien, etablierte Produktionsprozesse. Sonst könnten Qualität und Wirksamkeit des Impfstoffs nicht gewährleistet werden – was letztendlich die Gesundheit der Geimpften gefährden könnte.

Biontech sei fest entschlossen, den Impfstoff an Menschen auf der ganzen Welt in allen Ländern und über alle Einkommensschichten hinweg zu liefern. Die Auslieferungen würden in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal steigen.

