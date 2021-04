Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer haben nach eigenen Angaben die Zulassung ihres Corona-Vakzins in der EU für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren beantragt.

Es gehe, so die beiden Unternehmen, um die Anpassung und Erweiterung der bestehenden Zulassung auf diese Altersgruppe. Die Zulassung wurde bei der europäischen Gesundheitsagentur EMA eingereicht. In der Regel braucht die EMA für die Prüfung wenige Wochen.

Klinische Studie soll Wirksamkeit bei Jüngeren gezeigt haben

Sobald diese die Änderung genehmige, werde die angepasste Zulassung in allen 27 Mitgliedsstaaten der EU gültig sein, so Biontech/Pfizer. Das Mittel von Biontech/Pfizer ist in der EU und in den USA bislang für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. In einer klinischen Studie habe sich gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Jüngeren wirksam sei, teilten die Unternehmen mit.

Biontech-Chef Ugur Sahin hatte am Donnerstag im "Spiegel" die baldige Antragstellung angekündigt. Bereits im Juni, so Sahin, könnte das Vakzin ab zwölf Jahren in der EU zugelassen werden, im Herbst dann auch für alle jüngeren Kinder ab sechs Monaten.

Spahn sieht mehr Normalität für Schüler kommen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte, dass Biontech/Pfizer jetzt in Europa die Zulassung für ihr Vakzin ab zwölf Jahren beantragt haben. Dies sei "sehr ermutigend", sagt der CDU-Politiker. Bei einer schnellen Zulassung könnten Schülerinnen und Schüler bereits in den Sommerferien geimpft werden, so dass das neue Schuljahr mit mehr Normalität starten könne.