Die Verträge für einen Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech sind "in trockenen Tüchern". Damit soll der Impfstoff den Menschen in Europa schnell zur Verfügung stehen.

"Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sind abgeschlossen", bestätigten Kommissionskreise am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Kurz zuvor hatte bereits der CSU-Europapolitiker Manfred Weber im Fernsehsender Phoenix gesagt, die Verträge würden "in den nächsten Stunden" unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse am Mittwoch rechtlich verankert.

Biontech und Pfizer hatten am Montag erklärt, ihr Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam. Ihm fehlt aber noch die offizielle Zulassung.

Die Verhandlungen mit den Impfstoffherstellern laufen zentral über die EU-Kommission, nicht mehr über die einzelnen Regierungen. Damit bekäme auch Deutschland einen Anteil.

"Frage der europäischen Solidarität"

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, es gebe bereits Vorverträge mit Biontech und Pfizer. Demnach seien mindestens 200 Millionen Impfdosen für Europa gesichert. Er gehe davon aus, dass Deutschland "bis zu 100 Millionen" Dosen erhalten werde. Spahn sagte, Deutschland hätte auch für sich allein verhandeln können. Es sei aber eine Frage der europäischen Solidarität gewesen.

Nach Vertragsabschluss in der EU haben alle 27 Länder gleichzeitig Zugriff auf erste Lieferungen. Sie sollen nach Bevölkerungsstärke verteilt werden. Deutschland hat einen Anteil von rund 19 Prozent.

Landesregierung bereitet sich auf Impfungen vor

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bereitet sich schon jetzt auf künftige Corona-Impfungen vor. Neben landesweit 36 Impfzentren soll es auch mobile Teams geben, die Bewohner in Pflegeheimen impfen. Außerdem habe die Landesregierung frühzeitig Spritzen und Kanülen besorgt, teilte ein Sprecher mit. Die Herausforderung liege darin, dass man nicht abschätzen könne, wann welcher Impfstoff in welchen Mengen zur Verfügung stünde. Biontech und Pfizer hatten am Montag angekündigt, noch im November in die USA die Zulassung eines Corona-Impfstoffes zu beantragen.