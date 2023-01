Weniger Kunden kaufen Bio-Produkte in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Bio-Produkte haben lange gebraucht, bis sie sich durchgesetzt haben. Inzwischen sind sie in Hofläden quer durch Rheinland-Pfalz, aber auch in größeren Bio-Supermärkten in den Städten nicht mehr wegzudenken. Doch der Höhenflug der Branche nahm zuletzt ab. Immer weniger Kunden kaufen Bio-Produkte.