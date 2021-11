Ministerin rät zur Messung von Breitbandgeschwindigkeit

Die rheinland-pfälzische Verbraucherschutzministerin Katharina Binz (Grüne) fordert Bürgerinnen und Bürger auf, die Breitbandgeschwindigkeit ihrer Internetanschlüsse zu messen. Wenn diese Geschwindigkeit geringer sei als vertraglich vereinbart, könne man vom Minderungsrecht Gebrauch machen und weniger bezahlen - und zwar ab Mittwoch (1. Dezember), so ein entsprechendes Angebot der Bundesnetzagentur. "Wer beispielsweise nur die Hälfte der vertraglichen vereinbarten Internetgeschwindigkeit erhält, zahlt auch nur die Hälfte des vertraglich festgelegten Entgelts", so Binz. Die Kunden sollten allerdings "niemals selbstständig und ohne vorherige Absprache mit dem Anbieter die monatliche Rechnung kürzen", mahnte die Ministerin weiter. Dies führe in den meisten Fällen zu unnötigen Komplikationen in der Abrechnung.