RLP braucht Krisenmanagement für ukrainische Flüchtlinge

Drei Wochen nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine finden immer mehr ukrainische Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz ein schützendes Dach über dem Kopf. Wie viele Menschen es genau sind, weiß Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) aber nicht.

Nach Aussage der rheinland-pfälzischen Landesregierung steht Rheinland-Pfalz vor einer "Fluchtbewegung historischen Ausmaßes". Es gebe noch immer kein umfassendes Lagebild, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine sich bereits im Land aufhielten, schilderte Binz.

Rund 2.400 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen

In den fünf Aufnahmeeinrichtungen des Landes für Asylbegehrende (AfA) seien aktuell über 2.400 Menschen aus der Ukraine untergekommen, berichtet die Ministerin. Es gebe nicht nur die organisierte Umverteilung von Neuankömmlingen vor allem aus Berlin, sondern auch viele Menschen, die von sich aus den Weg nach Rheinland-Pfalz gefunden hätten. Viele seien auch direkt bei Freunden oder Familie untergekommen.

Auch größere Gruppen kämen. So sei am Mittwoch auf dem Flughafen Hahn eine Chartermaschine aus Moldawien mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine gelandet, die Privatleute organisiert hätten.

Plätze fast vollständig belegt

Die Plätze seien zu 92 bis 95 Prozent belegt und eine hundertprozentige Auslastung - unter anderem wegen Corona - nicht möglich, sagte die stellvertretende Leiterin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Begona Hermann. Die geplante Verdoppelung der Plätze in den AfA um rund 4.000 werde noch einige Zeit dauern. Ende nächster Woche solle es voraussichtlich 6.000 bis 6.500 Plätze geben. So werde derzeit beispielsweise auf dem Gelände der Erstaufnahmeeinrichtung in Hermeskeil eine sogenannte Leichtbauhalle errichtet, berichtete Binz. Diese biete Plätze für rund 700 Geflüchtete. Dazu kämen möglichst bald insgesamt 800 Plätze in einem Jugendhotel in Bitburg und einem Hotel in Bernkastel-Kues, hieß es. Weitere würden gesucht.

Weil sich unter den Neuankömmlingen besonders viele Kinder und Jugendliche befinden, sollen die Flüchtlinge so schnell wie möglich auf die Kommunen im Land verlegt werden.