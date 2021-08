Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) hat die Aussetzung der Abschiebungen nach Afghanistan durch die Bundesregierung begrüßt. Rheinland-Pfalz habe sich wegen der unübersichtlichen Lage nicht an Abschiebungen nach Afghanistan beteiligt und eine schnelle Rettung der Menschen gefordert, die in den vergangenen Jahren als Ortskräfte der Bundeswehr gearbeitet hätten, sagte Binz am Mittwoch. Die vorläufige Aussetzung der Abschiebeflüge sei folgerichtig, aber noch nicht genug. "Ich fordere erneut von Außenminister Maas, jetzt endlich einen aktuellen Lagebericht vorzulegen und von Bundesinnenminister Seehofer, einen zeitlich unbefristeten Abschiebestopp anzuordnen", sagte Binz. Zudem hoffe sie, "dass die Bundesregierung nun alle Hebel in Bewegung setzt, um die verbliebenen Ortskräfte nach Deutschland zu holen. Das sind wir diesen Menschen und ihren Familien schuldig."