Lesen, Schreiben, Hörverständnis: Die Deutsch-Leistungen der Neuntklässler in Rheinland-Pfalz haben sich verschlechtert. Auf Bundesebene sieht es nicht besser aus. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Bundesweit scheiterte etwa jeder Dritte im vergangenen Jahr an Testaufgaben zum Lese- und Hörverständnis an den Mindeststandards für den mittleren Schulabschluss (MSA). Die mittlere Reife wird in der Regel am Ende der zehnten Klasse erworben. Das geht aus dem IQB-Bildungstrend hervor, der am Freitag von der Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin vorgelegt wurde.

Wachsende Probleme - vor allem beim Hörverständnis

In der Studie wird einschränkend darauf hingewiesen, dass die getesteten Neuntklässler noch ein Jahr Zeit haben, um die MSA-Standards zu erreichen. Dennoch stieg im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung im Jahr 2015 der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit entsprechend großen Problemen im Bereich Lesen und Rechtschreibung jeweils um rund neun Prozentpunkte. Im Bereich Zuhören/Hörverständnis gab es sogar einen Anstieg um 16 Prozentpunkte.

Zwar ist die Lage in Rheinland-Pfalz nicht ganz so schlimm wie in anderen Bundesländern, weil weniger Schüler nach Angaben des Bildungsministeriums den Mindeststandard verfehlten. Doch die Ergebnisse, so Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), könnten nicht zufriedenstellen. Sie kündigte weitere Maßnahmen an, um die Kompetenzen in Deutsch ab der 5. Klasse auszubauen. Denkbar sei es, Vertretungsstunden gezielt für Lese- und Verständnisübungen zu nutzen, sagte sie.

Bundesweit bessere Englischkenntnisse

Ein positives Ergebnis zeigte die Studie im Bereich Englisch: Hier wurden Jugendliche immer besser. Ein bundesweiter Trend, der sich laut Bildungsministerium auch in Rheinland-Pfalz zeigt.

Für den Bildungstrend mussten mehr als 30.000 Neuntklässler an mehr als 500 Schulen in Deutschland Aufgaben in Deutsch und Englisch lösen. Es war die dritte Erhebung dieser Art nach 2015 und 2009.