Rheinland-pfälzische Lehrer, Schüler und Eltern können künftig über eine eigene App kommunizieren. Laut Bildungsministerium kann der Schulchat für alltägliche Absprachen innerhalb der Schulen genutzt werden.

Ob für die Hilfe bei Hausaufgaben oder die Planung der Klassenfahrt - der Schulchat soll den Schulalltag in vielen Situationen einfacher und komfortabler machen. Laut Bildungsministeri Stefanie Hubig (SPD) können Lehrkräfte beispielsweise abwesende Schüler über Hausarbeiten informieren oder Unterrichtsvorbereitungen verschicken. Egal wie die App genutzt wird, Voraussetzung ist, dass nur eine Lehrkraft den Chat einrichten kann und so auch die Kommunikation kontrolliert. Damit, so Hubig, soll sichergestellt werden, dass die App nicht für Cybermobbing , Hate Speech oder Ähnliches missbraucht werden kann. Laut Bildungsministerium nutzen bereits über 240 Schulen in einer Pilotphase seit Beginn des laufenden Schuljahres die App. Künftig können alle Schulen im Land darauf zugreifen.