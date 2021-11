Kongress "Schule der Zukunft" startete in Mainz

per Mail teilen

Angesichts neuer Herausforderungen durch den gesellschaftlichen und technischen Wandel sollen Schulen in Rheinland-Pfalz fit gemacht werden für die Zukunft. Am Freitag gab es dazu in Mainz einen Bildungskongress "Schule der Zukunft". Unter anderem Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte die Vorhaben vor.