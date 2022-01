Hubig: RLP mit Kita-Zukunftsgesetz "auf gutem Weg"

per Mail teilen

Bildungsministerin Hubig (SPD) hat die Kritik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an dem neuen Kita-Zukunftsgesetz zurückgewiesen. Es ist seit gut einem halben Jahr in Rheinland-Pfalz in Kraft. Hubig betonte, das Gesetz sei zusammen mit der GEW erarbeitet worden. Bei der Umsetzung gebe es noch Schwierigkeiten vor Ort, das Land unterstütze die Kindertagesstätten aber dabei.