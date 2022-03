Hubig: "Dem Ukraine-Krieg mit Medien-Kompetenz begegnen"

Richtig mit digitalen Medien umgehen - das ist keine Frage des Alters, meint die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. Bald ist wieder die "Woche der Medienkompetenz".

Im SWR-Interview sagte Stefanie Hubig (SPD): "Medienkompetenz muss man schon früh erlernen - kindgerecht und spielerisch natürlich. Aber natürlich brauchen auch Erwachsene und grade ältere Menschen einen souveränen Umgang mit digitalen Medien". Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Hubig, gerade im Moment sei es wichtig, Nachrichten und Quellen einschätzen zu können, um zu sehen, was ist Propaganda und was ist eine seriöse Berichterstattung. Also zu fragen: "Wer steckt eigentlich hinter welchen Meldungen und verfolgt er bestimmte Ziele damit".

Natürlich beinhaltet Medienkompetenz nach Hubigs Ansicht auch "zu schauen, wie lange sitz ich davor, wann schalt ich es aus". Über ihre eigene Medien-Nutzung sagt die Ministerin, es sei ihr wichtig, sich nicht überfluten zu lassen. Generell bedeute ein souveräner Umgang mit Medien aber vor allem, Fake News von seriöser Berichterstattung zu unterscheiden.

"Wenn ich Dinge poste, tue ich das in einer angemessenen Art und Weise"

Ebenso wichtig sei es, Medien selbst kompetent zu nutzen - das bedeute, andere nicht zu mobben, sondern auf einen verantwortungs- und respektvollen Umgang in der Kommunikation zu achten. "Wenn ich Dinge poste, tue ich das in einer angemessenen Art und Weise", so Hubig.

Digitale Medien richtig nutzen - dafür steht die Aktionswoche Medienkompetenz in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Gero Breloer

Das zu vermitteln sei in erster Linie Sache der Eltern und Erziehungsberechtigten - aber auch Erzieher und Lehrkräfte seien gefragt. Sie würden mit Blick auf den Ukraine-Krieg auch unterstützt: "Das pädagogische Landesinstitut hat recherchiert und gute Unterrichts-Materialien zu Krieg, Vertreibung und Flucht zusammengestellt".

Medienkompetenz ist Hubig zufolge aber auch für ältere Menschen wichtig. "Gerade bei ihnen sehen wir, dass die Hemmschwelle, neue Medien zu nutzen, mitunter hoch ist".

Aktionswoche Medienkompetenz Rheinland-Pfalz veranstaltet vom 4. bis 10. Juli eine Woche der Medienkompetenz. Dabei soll laut Bildungsministerium vor allem der Umgang mit Informationen aus dem Internet im Mittelpunkt stehen. Ein Schwerpunkt: die Erwachsenenbildung. Für die Anmeldung wurde am Dienstag ein Aktionsportal freigeschaltet.

Sich digitalen Medien altersgerecht nähern

Älteren Menschen würde im Rahmen der Aktionswoche gezeigt, dass es Angebote vor Ort gebe sowie Projekte, mit denen man sich niederschwellig und altersgerecht digitalen Medien annähern und Zugänge finden könne.