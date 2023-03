Wie effizient war der Bildungsgipfel in Berlin?

per Mail teilen

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) lädt zum Bildungsgipfel nach Berlin, doch die Bildungsministerinnen und Minister der CDU folgen dieser Einladung nicht. Der Vorwurf: Mangelnde Einbindung im Vorfeld. Am ersten Tag des Gipfels ging es inhaltlich mehr um die Probleme der Bildung in Deutschland, als um konkrete Lösungen, so die Einschätzung von SWR Reporter Wolfgang Heintz.