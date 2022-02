Auf seinem Jackett, das er am Sonntag in Berlin tragen will, hat der katholische Pfarrer Jörg Meyrer "SolidAHRität" sticken lassen. Meyrer leitet in Ahrweiler und in Ramersbach zwei Gemeinden, die von der Sturzflut gebeutelt wurden. Er erlebte die Katastrophe vor Ort und gestaltet jetzt den Aufbau im Ahrtal mit. Um den Menschen im Ahrtal eine Stimme in der Bundesversammlung zu geben, habe die CDU Meyrer vorgeschlagen.