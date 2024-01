Bildergalerie: Schnee und Eis in RLP

per Mail teilen

Schwerstarbeit am Frankfurter Flughafen: Ein Flugzeug wird von Eis befreit.

Und noch ein Foto von Leserin Lydia Mull: Schlittenfahren im Westerwald am frühen Mittwochmorgen.

In Höhr-Grenzhausen im Westerwald sind die Straßen nach dem Eisregen sehr glatt, auch dort sind Streufahrzeuge im Einsatz.

Eiszapfen zieren einen Felsen in der Eifel.

Auf dem Domfreihof in Trier sah es aus wie auf einer Eisbahn ohne Schlittschuhläufer.

Auf den Straßen in Kaiserslautern herrscht Glatteis-Gefahr.

Auch in Pirmasens rückte der Winterdienst aus.

Der Winterdienst unterwegs in der Trierer Innenstadt.

Rutschgefahr besteht vor dem Landgericht in Trier.

Vielerorts in RLP sind Autos in Windeseile zugeeist.

Schneefall und Eisglätte halten Rheinland-Pfalz am in Atem - die Bildergalerie zum Wintereinbruch am Mittwochmorgen.